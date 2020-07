Testes no Brasil com a vacina chinesa contra a COVID-19 começam hoje

“Sabemos que a produção de uma vacina eficaz e segura será a principal medida de saúde pública no combate à pandemia, sobretudo, ao considerar a alta taxa de contágio do vírus SARS-CoV-2 e a falta de medicamentos comprovadamente eficazes e disponíveis à população”, observa Dayde Mendonça, professora da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) e gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ela integra a equipe que conduzirá os testes no hospital brasiliense.





Fim do ano





O Instituto Butantan fechou a parceria com a produtora chinesa da vacina. Se a eficácia for comprovada, o Butantan receberá da Sinovac, até o fim do ano, 60 milhões de doses para distribuição.





Uma comissão de pesquisadores internacionais avaliará os voluntários em consultas agendadas a cada duas semanas. A estimativa é de concluir todo o estudo das em até 90 dias. A vacina será distribuída no âmbito do estudo para Brasília, Rio de Janeiro,, Rio Grande do Sul e Paraná.