Mineiro Arnaldo Cunha Campos morre vítima da COVID-19

Aos 84 anos, o pioneiro Arnaldo Cunha Campos não resistiu à batalha contra o novo coronavírus e morreu nesta quarta-feira (24/6). Dono do Brasil 21, o mineiro, nascido em Uberaba (MG), chegou em Brasília no ano de inauguração da capital federal e aqui foi responsável por um legado na construção civil. Ele estava internado há mais de dez dias no hospital DF Star.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Nascido em 27 de abril de 1936, Cunha Campos se formou em medicina no Rio de Janeiro (RJ) e veio para Brasília em janeiro de 1960. Na recém-inaugurada capital do país, ele trabalhou por muitos anos em um hospital de Taguatinga, mas, viu que a cidade precisava mais do seu empenho na construção civil do que como médico.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19