COVID-19: Respiradores consertados pela FCA são enviados a 20 cidades

(foto: FCA/Divulgação)

informou que já entregou 80 dos 330recebidos e consertados nas fábricas da FCA em, Minas Gerais, e da Jeep, em, Pernambuco, como mais uma ação para ajudar no combate do novo(Sars-CoV-2) no país.Desde abril, cerca de 40 funcionários da empresa estão se dedicando à recuperação de respiradores pulmonares, que são essenciais para aqueles que precisam ser internados empor causa daNo total, cerca de 30de 20 municípios de Alagoas, Amapá, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco receberam seus equipamentos de volta, em plena condição de uso. Ainda conforme a FCA, outros 20 respiradores estão aguardando apenas ae os testes finais para a liberação."Cadarecuperado pode salvar até 10 vidas. É muito gratificante participar dessa iniciativa, utilizando nossos conhecimentos em benefício da. Anos mostra o quanto é fundamental a capacidade de adaptação e reinvenção diante das crises. E é isto que estamos fazendo", afirma Leonardo Amaral, gerente de Assuntos Regulatórios e Compliance da FCA, também responsável pela coordenação dessa força-tarefa.Conforme a empresa, os equipamentos chegam com problemas variados - desde casos simples, como a troca de bateria, ou até a necessidade de componentes mais específicos, que precisam ser comprados."Equipamentos industrial epossuem componentes bem similares. Muitos dos nossos fornecedores estão sendo acionados. Em vez de fabricar peças para os sistemas dos automóveis, a demanda é para os respiradores. Estamos todos aprendendo juntos", completa Amaral.Entre os hospitais que enviaram aparelhos para o conserto da FCA, está o Hospital da Baleia, de Belo Horizonte, que mandou 25 respiradores dos quais 15 foram já recuperados."Dos 100 leitos dedicados ao tratamento de pacientes com a COVID-19, menos de um terço tem esses aparelhos. A chegada dosé de grande valor, pois irá nos ajudar bastante no enfrentamento dada COVID-19, por sermos um hospital com grande número de pacientes imunodeprimidos", destaca o superintendente técnico da instituição, Mozar de Castro Neto.O conserto dos equipamentos é uma ação da força-tarefa entre o, oe grandes indústrias brasileiras. Desde maio, por exemplo, o Senai Pernambuco passou a trabalhar lado a lado com a equipe da FCA no laboratório do Polo Automotivo Jeep.Toda a operação é feita em conjunto com empresas parceiras, que são: Aclin, Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar (Amech), Arkmeds, Azul Linhas Aéreas, Jabil do Brasil, Medical Hosp., Sada e Surgical. (ANSA)



