Coronavírus: isolamento impacta saúde mental de 60% das mães

(foto: Reprodução/PixaBay) medidas de isolamento social adotadas em todo o país para tentar combater a propagação do novo coronavírus, diversas famílias tiveram de adequar suas rotinas dentro de casa. Agora, com o Dia das Mães chegando, boa parte da atenção fica voltada para essas mulheres, que muitas vezes, durante esse período, tiveram de conciliar a vida profissional, maternidade e afazeres domésticos, além de cuidar do desafio de preservar a boa saúde mental. Os efeitos, porém, foram pesados nesse sentido. De acordo com pesquisa conduzida pela Catho com cerca de 7 mil entrevistadas, 60% das mães brasileiras afirmam sentir os impactos da quarentena na saúde emocional. Há destaque para a ansiedade, apontada por 79% delas.



Em meio àsadotadas em todo o país para tentardiversas famílias tiveram de adequar suas rotinas dentro de casa. Agora, com o Dia das Mães chegando, boa parte da atenção fica voltada para essas mulheres, que muitas vezes, durante esse período, tiveram de conciliar a vida profissional, maternidade e, além de cuidar do desafio de preservar a boa saúde mental. Os efeitos, porém, foram pesados nesse sentido. De acordo com pesquisa conduzida pelacom cerca de 7 mil entrevistadas,





De acordo com a gerente sênior da Catho Tábitha Laurino, conciliar funções de mãe e profissional sempre foi desafio de muitas mulheres. Hoje, com o atual cenário, administrar essas atribuições acaba se refletindo na saúde mental feminina. “Equilibrar atividades como limpeza de casa, alimentação, trabalho remoto, tempo com a família e, às vezes, ensino a distância dos filhos, já que muitas escolas adotaram o método de aulas on-line, é uma tarefa e tanto para as mães de quarentena. Definir algumas estratégias de convivência auxiliam nesse processo, tais como propor divisão das tarefas com as pessoas da casa, promover uma lista de entretenimento para os filhos e até separar alguns momentos de atividade em família”, explica.





Ainda segundo os dados, entre as maiores dificuldades do trabalho remoto das mães em quarentena figuram conciliar isolamento social e saúde mental (42,5%), conciliar trabalho, tarefas domésticas e filhos (40,5%), falta de espaço adequado para trabalhar (23%) e falta de concentração para as atividades profissionais (23%).





Mesmo com a carga maior direcionada para as mulheres em home office, cerca de 58% delas têm conseguido ter mais tempo para realizar outras atividades além do trabalho. Entre os homens esse número é de 71%.





A pesquisa mostra também que 36,5% das mulheres já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. No meio masculino esse número é quatro vezes menor, atingindo 9%.



O estudo ainda revela que o período de pausa é maior entre as mulheres: cerca de 27% param suas atividades profissionais por um ano. Junto aos homens esse período de paralisação aparece em cerca de 18% dos casos.





Ainda que com poucos avanços, foi observada participação maior dos pais no período de nascimento dos bebês. O levantamento identificou que 67% deles aderem ao sistema de licença-paternidade, voltando quase que imediatamente – de acordo com 97% dos que responderam ao questionário – para o mercado de trabalho após essa fase.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Gráficos e mapas atualizados: entenda a situação agora

Vitamina D e coronavírus: o que já sabemos

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Animais de estimação no ambiente doméstico precisam de atenção especial

Coronavírus x gripe espanhola em BH: erros (e soluções) são os mesmos de 100 anos atrás