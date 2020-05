(foto: Edésio Ferreira/EM/ D.A Press ) dia das mães atípico, sem o calor humano dos abraços quentinhos de mães e avós devido ao distanciamento social, deve ficar ainda mais frio em função do tempo. É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): baixas temperaturas em Minas Gerais neste fim de semana, com previsão de geada e termômetros que podem chegar a 3ºC no Sul do estado. Casacos e cobertores a postos. Oatípico, sem o calor humano dos abraços quentinhos de mães e avós devido ao distanciamento social, deve ficar ainda maisem função do tempo. É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): baixas temperaturas em Minas Gerais neste fim de semana, com previsão dee termômetros que podem chegar a 3ºC no Sul do estado.





15:41 - 04/05/2020 Recorde de frio pode ser batido no próximo fim de semana em BH Defesa Civil municipal emitiu um alerta de baixa temperatura na última quarta-feira (6), válido até às 12h de domingo, dia das mães, quando a mínima esperada é de 11ºC e a máxima prevista é de 23ºC. Na capital, onde a mínima prevista é de 10ºC neste sábado, e a máxima é de 22ºC, amunicipal emitiu umde baixa temperatura na última quarta-feira (6), válido até às 12h de domingo, dia das mães, quando a mínima esperada é de 11ºC e a máxima prevista é de 23ºC.





Os belorizontinos devem se preparar para a sensação de frio, que deve aumentar ainda mais à noite em decorrência das poucas nuvens e do vento gelado, como explica o meteorologista Cleber Souza do Inmet. “Temos uma massa de ar polar fria e seca atuando sob o estado, com isso a tendência é de dias levemente quentes e noites frias, porque o vento é mais intenso e gelado devido ao sistema de alta pressão”, afirma.





O tempo deve ficar estável em todo o estado, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. No interior o frio deve ser ainda mais extremo. Em toda a faixa leste do estado há previsão de formação de nevoeiro. Já no sul, previsão de geadas em cidades como Monte Verde, Camanducaia e Maria da Fé. A mínima prevista é de 3ºC, com sensação térmica de 2ºC, no Sul de Minas. Já a temperatura maxíma será de 31ºC e está prevista para o Norte do estado.

