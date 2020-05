BH tem domingo nublado, com chuva a qualquer hora

Tempo chuvoso em Belo Horizonte. Vista do Bairro Estoril (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O domingo em Belo Horizonte é de céu nublado, chuva a qualquer momento e tendência de queda da temperatura. Segundo a Defesa Civil de BH, a mínima fica em 17ºC e a máxima está estimada em 20ºC, com o índice de umidade relativa do ar em cerca de 70% a partir da tarde.Neste sábado, uma massa de ar polar originada do Sul do país chegou ao Sul de Minas, e avança nos próximos dias, provocando uma segunda onda de frio. Conforme o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já neste domingo o clima gelado começa a aparecer em cidades do Sul do estado e, em outras regiões que incluem a capital e entorno, a expectativa é que a friagem se manifeste ao longo da semana que começa.Desde este sábado até esta segunda-feira, o instituto mostra que os termômetros em BH oscilam entre 14ºC e 27ºC, temperaturas que, a partir da próxima terça-feira, ficam em torno de 11ºC a 23ºC, despencando para uma mínima de 9ºC na quarta-feira, quando a máxima não passa de 24ºC.As baixas temperaturas persistem no decorrer da semana, quando deve ser registrado o dia mais frio do ano na cidade. Entre os municípios do Sul de Minas, recordes de temperaturas baixas. Em Monte Verde, por exemplo, famosa pelo frio, a perspectiva para a semana é de mínimas de até 2ºC.