Recorde de frio pode ser batido no próximo fim de semana em BH

Na foto, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Larissa Ricci/EM/DA PRESS)

As temperaturas devem cair ainda mais até o fim de semana! Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê a mínima de 13 graus, um grau a mais do que a temperatura registrada nesta segunda-feira. A máxima deve ficar em torno de 28 graus.Para esta terça-feira, a previsão é dea parcialmente nublado com névoa seca à tarde.

"Com a falta de nuvens, a terra perde calor e as noites se tornam mais frias", explicou Cléber Souza, meteorologista do Inmet.

De acordo com ele, amanhã, o dia será nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, à tarde.

Na quarta-feira, uma frente fria se aproxima do estado, o que deve auamentar a nebuolosidade e a possibilidade de chuvas. "A frente passará bem rápido", disse o especialista.

No fim de semana, de acordo com Souza, uma massa de ar polar deve diminuir ainda mais as temperaturas. "Podemos registrar recorde de frio. Em algumas cidades de Minas, os termometros podem marcar - 3 graus. Em BH, as temperaturas devem ficar próximas de 10 graus", explicou.