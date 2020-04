Pesquisa revela que 42% só acreditam na retomada do Brasil no segundo semestre

(foto: Luiz Ribeiro/EM/D. A. Press) pandemia do novo coronavírus e medidas de isolamento social, 42% dos brasileiros só acreditam na retomada da normalidade ao país no segundo semestre. É o que aponta levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa & Data Analiytics Croma Insight no período de 15 de fevereiro a 28 de abril de 2020. Foram 8.079 entrevistas dívidas e realizadas em oito ondas.



De acordo com a pesquisa, a compra de itens para proteção pessoal e da família permanece estável, porém, com queda na aquisição de máscaras descartáveis (56%) em contrapartida ao aumento relativo às reutilizáveis, de tecido (66%). As mudanças nos padrões em supermercados se mantêm, com os clientes optando por volumes maiores, geralmente em pontos no bairro, e menor frequência.

Os canais de streaming de vídeos, continuam fazendo parte da rotina da maioria dos entrevistados (76%), enquanto os aplicativos de bancos seguem sendo utilizados por metade da população (50%).





Entre as marcas que se posicionaram positivamente na pandemia, os bancos aparecem com grande destaque, principalmente o Itaú (20%) pela doação de R$ 1 bilhão para o combate à COVID-19, e também Santander (8%) e Bradesco (7%). Ambev e Magalu continuam bastante lembradas por 15% e 11% respectivamente, por suas ações de produção de álcool em gel, máscaras faciais, doações à comunidade, entre outras.

