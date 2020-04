COVID-19: estado do Rio tem 2.209 profissionais de saúde afastados

Os profissionais de saúde estão afastados por terem contraído a COVID-19 (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O estado dotem 2.209afastados de suas funções por terem contraído ou estarem com suspeita do. O número diz respeito a profissionais que atuam nasde saúde estadual e também da capital fluminense.Segundo levantamento da), 1.169 profissionais estão afastados. O número representa 6% da força de trabalho na saúde na rede estadual. A maior incidência está no, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na unidade, 175 funcionários já foram afastados, entre médicos, enfermeiros e técnicos.Na capital, dados da) apontam que 1.040 profissionais estão de licença por estarem com suspeita ou confirmação de. Além deles, outros 277 estão afastados das funções por terem 60 anos ou mais. No total, 2,9% dos 45 mil funcionários que trabalham em unidades municipais de saúde estão afastados.