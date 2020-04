Coronavírus: Governador do Rio, Wilson Witzel, testa positivo

Wilson Witzel, Governador do Rio de Janeiro (foto: Reprodução/ Vídeo) medidas restritivas que a população deve acatar no enfrentamento da COVID-19, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informou, na tarde desta terça-feira (14), que testou positivo para o novo coronavírus. Um dia após prorrogar para 30 de abril a validade de uma série deque a população deve acatar no enfrentamento da COVID-19, ol, informou, na tarde desta terça-feira (14), que testoupara o novo

exame comprobatório. Assista abaixo:

NOTA OFICIAL pic.twitter.com/NCl7WlPH9v %u2014 Wilson Witzel (@wilsonwitzel) April 14, 2020

Em seu twitter, ele afirmou que não se sentia bem desde a última sexta-feira (10) e, a partir de então, realizou ocomprobatório.

“Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou bem”, disse Witzel sobre os sintomas que sentiu.

O governador também afirmou que seguirá trabalhando no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mantendo as restrições e seguindo todas as recomendações médicas. Ele também fez um apelo para que a população siga com o isolamento social.

“Eu peço mais uma vez que fiquem em casa. Como estão vendo, a doença não escolhe ninguém. O contágio é rápido.”

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa

