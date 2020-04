Mandetta diz que governo trabalha no equilíbrio entre saúde e economia: 'É ruim para todos nós'

Ministro listou medidas 'para organizar o sistema' (foto: Marcelo Júnior/Agência Brasil)

Veja a coletiva de imprensa do governo federal desta quinta-feira (2):

O ministro da Saúde,, disse que o governo está trabalhando para conseguir ona coletiva de imprensa desta quinta-feira (2), no. Referindo-se à crise do, ele afirmou: "Esse quadro é desafiador para todos. É ruim para todos nós".Questionado sobre os brasileiros que estão com dificuldades financeiras e para comer, Mandetta defendeu as medidas de ampliação de proteção social da área econômica do governo, como o auxílio de. "O Brasil é um dos países que mais está fazendo colchão de proteção social no mundo", declarou.

Mandetta afirmou que a demora para que os recursos anunciados pelo governo cheguem "à ponta" se deve à burocracia. O ministro ainda afirmou que o governo não trabalha com, e sim com uma "dinâmica social" que pode ser ajustada. Ou seja, as medidas de restrição à circulação podem ser reavaliadas.

Durante a fala inicial na coletiva desta quinta-feira, Mandetta listou medidas do Ministério da Saúde para "organizar o sistema". Entre elas, o ministro comentou sobre a abertura de um cadastro para profissionais da saúde que se sentirem aptos a se deslocarem e trabalhar nas regiões mais afetadas pela COVID-19. Ele destacou que não se trata de uma convocação obrigatória, pelo menos por enquanto, e que o ministério está apenas mapeando esses profissionais. Além disso, Mandetta citou um processo de capacitação online de profissionais da saúde, mediado pelos conselhos regionais de cada profissão.

O ministro da Saúde também anunciou a assinatura de um pedido de compra de 8 mil respiradores, que podem ser entregues em 30 dias. Mandetta afirmou que a demora para a aquisição desses recursos, bem como de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), se explica pelo fechamento da produção da China para o consumo interno. O ministro também anunciou que a partir desta quinta-feira o site do Ministério da Saúde deve ter um mecanismo de acompanhamento dos recursos hospitalares entregues pelo governo federal a cada estado.

Durante a coletiva, Mandetta citou a parceria anunciada nesta quinta-feira, entre o governo federal e o Ministério Público. Segundo ele, a cooperação com o órgão é necessária "para evitar uma quantidade enorme de ações judiciais" referentes à transposição de equipamentos. Além disso, de acordo com o ministro, representantes dos estados receberão mais detalhes da cooperação em uma videoconferência.

O ministro também comentou, durante a entrevista, a publicação de um artigo científico, na revista New England, sobre os efeitos da substância cloroquina no tratamento da COVID-19. Mandetta afirmou que os resultados são animadores, mas ressaltou que o estudo é pequeno e não passou pela revisão criteriosa comum no meio científico. Mandetta explicou ainda uma mudança no calendário dos grupos da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o ministro, os professores estavam no segundo grupo, mas como as escolas estão sem aulas, o ministério passou os profissionais da segurança na frente.

Por fim, Mandetta falou sobre uma cooperação com os Estados Unidos no combate ao coronavírus, acertada em uma reunião com o embaixador norte-americano no Brasil. Segundo ele, o Brasil pode colaborar com máscaras e estudos sobre vacinas com os EUA, e o país também tem interesse no que está sendo pesquisado por lá.

Também falaram durante a coletiva do governo federal desta quinta-feira a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque e do Turismo, Marcelo Álvaro Antõnio. Além do coordenador das coletivas, o ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

