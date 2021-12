Anúncio de show por João Doria e Claudia Leitte em 2018 circula vinculado erroneamente à pandemia

Um vídeo em que a cantora Claudia Leitte e o governador de São Paulo, João Doria, anunciam um show na capital paulista foi visualizado mais de 281 mil vezes nas redes sociais desde o último 30 de novembro.





Captura de tela feita em 6 de dezembro de 2021 de uma publicação no TikTok ( . / )

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Os usuários criticam a convocação, vinculando-a a uma suposta quebra dos protocolos para conter a disseminação da covid-19.No entanto, o registro foi feito em fevereiro de 2018, mais de dois anos antes da chegada do novo coronavírus ao Brasil., diz o texto de uma das publicações que compartilham a gravação no TikTok , no Facebook ( 1 2 ), no Twitter ( 1 3 ) e no YouTube O vídeo começou a circular em meio a críticas à cantora Claudia Leitte nas redes sociais, após ela ter feito um show na capital paulista, em 27 de novembro de 2021, que gerou aglomeração . Em seu Instagram , a artista afirmou que o evento seria realizadoNo entanto, a gravação viralizada não é atual e nem mesmo feita no contexto da pandemia de covid-19.Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google levou a uma publicação no perfil no Facebook de João Doria, feita em 17 de fevereiro de 2018, quando o atual governador ainda era prefeito de São Paulo e mais de dois anos antes da primeira detecção do SARS-CoV-2 no Brasil.No vídeo original, a estrela da música baiana e o então prefeito convidam o público para um show realizado na avenida 23 de Maio , no contexto de pós-carnaval na metrópole.Na gravação, Claudia Leitte comenta que está. Esse trecho da gravação é omitido em algumas das publicações compartilhadas nas redes. A comemoração mencionada pela artista foi noticiada pela imprensa naquele momento ( 1 2 ).Nas imagens publicadas junto a notícias desse evento, pode-se observar que a cantora usa brincos e enfeite de cabelo idênticos aos que aparecem nas imagens viralizadas.Procurada pela AFP, a assessoria da cantora afirmou que o vídeo foi feitoEsse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos