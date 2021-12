Dados de casos e mortes globais de covid-19 não indicam ineficácia das vacinas, dizem especialistas

Circula nas redes sociais desde o dia 26 de novembro de 2021, com mais de 1.800 interações, uma publicação dizendo em tom irônico que as vacinas não estariam reduzindo o número de casos e de mortes por covid-19 ao redor do mundo.





Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj — European Commission (@EU_Commission) November 23, 2021

Mas isso é enganoso. De acordo com especialistas consultados pela AFP, essa análise global para avaliar a eficácia dos imunizantes contra o SARS-CoV-2 é equivocada, por desconsiderar as especificidades de cada país. E afirmam também que as vacinas funcionam, sim, para evitar o avanço do vírus., diz uma publicação compartilhada no Twitter que acompanha capturas de tela de dois gráficos com dados sobre o número de novos casos e mortes por covid-19 no mundo.Conteúdos semelhantes foram compartilhados no Facebook ( 1 2 ).As publicações viralizadas indicam que as cifras foram retiradas da plataforma Our World in Data , da Universidade de Oxford. O primeiro gráfico mostra o número de novos casos de covid-19 no mundo e o segundo, o número de mortes, desde o início da pandemia até novembro de 2021. Ambos incluem a média dos últimos 7 dias.Especialistas consultados pelo AFP Checamos afirmaram não ser possível avaliar a eficácia da vacinação contra a covid-19 a partir da observação do número global de casos e de mortes pelo vírus.Segundo os pesquisadores ouvidos, tal análise em escala global é equivocada, pois há diversos fatores que influenciam os processos de contaminação e óbitos que devem ser levados em conta. Entre eles, as diferenças na cobertura e no ritmo vacinal entre os países e a adoção de medidas que restringem a circulação de pessoas, as diferenças nos ritmos de transmissão do vírus em cada localidade, bem como a idade e as comorbidades dos pacientes. Isaac Schrarstzhaupt , cientista de dados e coordenador da Rede Análise Covid-19 do Brasil, explicou ao Checamos que a conclusão feita a partir da observação dos dois gráficos virais tem como principal problema o mau uso do paradoxo de Simpson , segundo o qual as tendências de dados específicos não se refletem na tendência global.disse o pesquisador sobre a publicação viralizada.Schrarstzhaupt sustenta que não é possível generalizar a situação de uma epidemia em um país continental como o Brasil, tampouco de uma pandemia no mundo todo:, completou. Pedro Hallal , epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e professor visitante da Universidade da Califórnia em San Diego, concorda que é equivocada a associação feita na publicação viralizada. Segundo ele, é necessárioNo mesmo sentido, Aluísio Barros , epidemiologista e professor da UFPel, diz que a variação da porcentagem de vacinados entre os paísese que. Para Barros, o principal problema da análise viralizada. Ele ainda afirma queao analisar todos os dados juntos. Jones Albuquerque , cientista do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Instituto para Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), destaca:De acordo com uma publicação do Our World in Data . Segundo o projeto, a taxa de mortalidade éque pode evidenciaro quanto as vacinas são eficazes contra as formas graves da doença.O site afirma que tais dados podem variar quando houver alterações devido a fatores comoSegundo alguns dos dados exibidos na página, nos Estados Unidos , em 2 de outubro de 2021, a taxa de mortalidade era de 7,29 para os não vacinados contra 0,55 dos vacinados. No Reino Unido , a cifra foi de 5,40 para não vacinados e 1,1 para vacinados em 24 de setembro de 2021. Já no Chile , o número registrado em 20 de novembro foi de 2,48 para não vacinados ou sem o esquema vacinal completo contra 0,53 dos imunizados e 0,02 dos vacinados que tomaram a dose de reforço.Schrarstzhaupt sustentou que[têm]pela covid-19., concluiu. Um estudo do Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa e do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) publicado em 25 de novembro de 2021 no jornal científico Eurosurveillance estima que 470 mil vidas foram salvas entre pessoas com 60 anos ou mais desde o início da implementação da vacinação contra a covid-19 em 33 dos 53 países inseridos na divisão europeia da OMS., disse Andrea Ammon, diretora do ECDC.E completou:A publicação ainda alerta para a importância da adoção de medidas adicionais para conter o avanço do vírus além da vacinação, como uso de máscaras e distanciamento social. Em novembro de 2021, Schrarstzhaupt reafirmou ao Checamos queNa mesma oportunidade, Christovam Barcellos %u23BC pesquisador titular do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Lis/Icict) da Fiocruz %u23BC completou:Nesse sentido, a Comissão Europeia informou que, em um tuíte , em 23 de novembro, acompanhado de um gráfico com cifras do ECDC.Ao longo da pandemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem expressado sua preocupação com o acesso desigual às vacinas contra a covid-19 entre os países. Em 10 de agosto , a OMS pediu a líderes mundiais que agissem para mudar asituação de desigualdade em relação aos imunizantes.Segundo o Painel Global para Equidade de Vacinas , uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), OMS e Universidade de Oxford, em países de alta renda 63,87% da população em média foi vacinada com, pelo menos, uma dose até 23 de novembro de 2021. Já nos países de baixa renda, a taxa foi de 7,46%.Até o último 1º de dezembro, 54,62% da população mundial estava vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 e 43,77% estava completamente imunizada:Também em 1º de dezembro de 2021, segundo os dados oficiais coletados pela AFP e os disponibilizados pelo Our World in Data, o número diário de novos casos ultrapassou os 680 mil e o de mortes superou a marca de 8.500.