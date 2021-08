Percentual de pessoas totalmente imunizadas contra covid-19 é maior nos EUA do que no Brasil

Postagens que afirmam que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual da população vacinada contra a covid-19 somaram mais de 2,5 mil interações nas redes sociais desde, pelo menos, o último 21 de agosto. Mas isso é enganoso. A proporção mencionada nas postagens refere-se à porcentagem aproximada de vacinados com pelo menos uma dose no Brasil. As publicações omitem o fato de que, até o dia 24 de agosto de 2021, a taxa de pessoas totalmente imunizadas nos Estados Unidos é maior do que no Brasil.

População adulta versus população total

As publicações têm como base um texto publicado em alguns sites desde o último 20 de agosto., diz o conteúdo.Em nenhum momento, porém, é mencionado o fato de que a população completamente imunizada no Brasil segue sendo inferior ao percentual da população norte-americana que alcançou essa condição.Para o dia 20, data em que começou a circular o texto viralizado, a plataforma Our World in Data , da Universidade de Oxford - mencionada no texto viralizado - não registrou dados para o Brasil.Em 19 de agosto , no entanto, o site mostra que Brasil e Estados Unidos tinham uma parcela semelhante de suas respectivas populações vacinadas com ao menos uma dose, mas os norte-americanos ainda estavam na frente: o Brasil alcançava 58,7%, enquanto os EUA registravam 59,8%.O site usa como base o total da população de cada país para chegar às porcentagens.Já com relação à população completamente imunizada, a plataforma mostra que, em 19 de agosto , o Brasil registrava 25,1% de sua população totalmente imunizada, enquanto os norte-americanos contavam com 50,7% na mesma data.Até o dia 23 de agosto , o cenário para vacinação com ao menos uma dose era semelhante: o Our World in Data mostra o Brasil com 60% de sua população vacinada, enquanto os EUA registraram 60,3%. Já no dia 24 de agosto - última data disponível na plataforma com dados para ambos países - os dois estavam empatados, com 60,4% de sua população imunizada com ao menos uma dose. No percentual de pessoas totalmente vacinadas, o Brasil tinha 26,2% de sua população imunizada com as duas doses ou com uma vacina de dose única, enquanto os EUA possuíam 51,2%.Já com relação à primeira dose aplicada nos adultos (ou seja, considerando apenas a população com mais de 18 anos, e não a população total), o Brasil, de fato, tem um percentual de adultos vacinados com ao menos uma dose maior do que os Estados Unidos.Segundo os dados disponíveis na plataforma do Ministério da Saúde , até 23 de agosto, o Brasil aplicou a primeira dose em 117.620.503 pessoas. Considerando uma população vacinável (ou seja, aqueles com 18 anos ou mais) de 158.095.094, o país vacinou com ao menos uma dose em 74,4% de sua população adulta, aproximadamente.Já os Estados Unidos, até 25 de agosto, haviam aplicado ao menos uma dose em 73,4% de sua população com mais de 18 anos, segundo dados dos CDC