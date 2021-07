Camas de papelão da Vila Olímpica de Tóquio não foram desenvolvidas para ser antissexo

Publicações que circulam no Brasil desde 15 de julho de 2021 alegam que as camas de papelão da Vila Olímpica de Tóquio foram criadas com o intuito de evitar relações sexuais entre os atletas devido à crise sanitária da covid-19.

Mas, ao contrário do que afirmam as mensagens, o papelão reciclável foi escolhido antes de existir a pandemia do novo coronavírus e o objetivo da decisão era contribuir para a sustentabilidade do evento, e não evitar a possibilidade de contaminação durante a pandemia.

Atletas como o ginasta irlandês Rhys McClenaghan e o jogador de vôlei brasileiro Douglas Souza testaram a resistência das camas e desmentiram a teoria, dando saltos e sambando em cima delas., diz uma publicação compartilhada mais de 500 vezes no Facebook , sobreposta a um texto intitulado



Getting a lot of questions right now to

— Christian Klaue (@ChKlaue) Getting a lot of questions right now to @iocmedia about the sustainable cardboard beds of the Olympic Village. @McClenaghanRhys put his to the test. Here we go. https://t.co/CX35ocgKjG — Christian Klaue (@ChKlaue) July 19, 2021

O lançamento das camas foi realizado em setembro de 2019, meses antes de o vírus que causa a covid-19 ser identificado na China. Portanto, o design nada tem a ver com um suposto controle da pandemia na Olimpíada.O uso do papelão é parte do desejo de realizar um evento sustentável, como explicou o gerente geral da Vila Olímpica, Takashi Kitajima, à AFP em janeiro de 2020. Em relação ao material das camas após os Jogos, ele disse:Além disso, as camas de papelão reciclável suportam até 200 quilos, informa a Airweave, fabricante dos móveis:(…)A declaração, portanto, desmente a alegação feita nas redes sociais de que a cama poderia ser utilizada por somente uma pessoa.Após a repercussão do assunto, atletas que estão na Vila Olímpica fizeram testes para verificar a resistência do material. O primeiro a viralizar foi um vídeo do ginasta irlandês Rhys McClenaghan, compartilhado mais de 10 mil vezes, em que ele diz:. E em seguida, dá grandes saltos em cima da cama e nega as afirmações de que ela supostamente quebraria com movimentos bruscos., tuitou o atleta.A assessoria de imprensa do Comitê Olímpico Internacional (COI) se manifestou sobre o tema por meio de sua conta no Twitter. Na publicação, o comitê retuitou um comentário de seu diretor de Comunicação Corporativa e Relações Públicas, Christian Klaue, sobre o vídeo de Rhys McClenaghan:Em 20 de julho, foi a vez de um atleta brasileiro ganhar as redes sociais com um teste. O ponteiro da seleção brasileira de vôlei Douglas Souza compartilhou um vídeo sambando com seus 1,98 metros em cima da cama de papelão. Apesar do susto causado por um barulho, o jogador aprovou a cama: