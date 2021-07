Tenista mineiro Bruno Soares (D), ao lado do parceiro Marcelo Melo, foi diagnosticado com apendicite e teve que dizer adeus ao sonho de medalha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Esperança de medalha em Tóquio, o tenista mineiro Bruno Soares está fora dos Jogos Olímpicos. O belo-horizontino, de 39 anos, passou mal durante o voo ao Japão, na segunda-feira, e foi diagnosticado com apendicite. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Bruno foi levado à Policlínica da Vila Olímpica assim que desembarcou. Lá, realizou exames preliminares, acompanhado da equipe médica da missão brasileira em Tóquio. Depois, o tenista fez exames de imagem em um hospital dedicado aos Jogos. Os resultados indicaram a necessidade de uma cirurgia, realizada ontem, no Tokyo Toranomon Hospital.





Esta provavelmente seria a última Olimpíada de Bruno Soares, que está em reta final de carreira. Em entrevista recente ao Superesportes, o mineiro chegou a dizer que se via pronto para buscar uma medalha olímpica inédita para o tênis brasileiro ao lado do conterrâneo Marcelo Melo, com quem faria dupla: "A medalha olímpica é o nosso foco principal do ano, o nosso grande sonho".





Com a ausência de Bruno Soares, Marcelo Melo vai fazer dupla com Marcelo Demoliner. A alteração foi realizada pelo COB junto ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. A princípio, Demoliner competiria nas duplas ao lado de Thiago Monteiro, que agora fica sem parceiro e deve jogar apenas o torneio de simples. Se houver alguma desistência nas duplas, Monteiro terá como companheiro João Menezes. (JVM)