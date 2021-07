A baixa de óbitos por covid no Brasil, Uruguai e Argentina se deve à vacinação, dizem especialistas

Captura de tela feita em 8 de julho de 2021 de uma publicação no Twitter

“Ciclo natural” do vírus?

que afirmam que a diminuição do número de mortes por covid-19 no Brasil, na Argentina e no Uruguai teria relação com o “ciclo natural” do vírus e não com a vacinação, foram compartilhadas mais de 800 vezes nas redes sociais desde 7 de julho de 2021. Dados e especialistas consultados pela AFP, porém, indicam que a vacinação é uma das principais responsáveis pela diminuição de óbitos desde junho. No mesmo sentido, cientistas explicaram que somente a imunidade coletiva gerada pela infecção natural do coronavírus não é capaz de controlar a, diz uma das publicações no Twitter também no Facebook

imunidade coletiva ou de rebanho é atingida quando uma parcela da população está imune à doença, de modo que restam poucas possibilidades de o vírus circular e ser transmitido. Logo depois de um paciente se recuperar da doença causada peloSARS-CoV-2, ele pode adquirir uma imunidade natural, por conta dos anticorpos produzidos durante o período de infecção.No entanto, uma contaminação generalizada da população para conseguir a imunidade de rebanho não é reconhecida como uma estratégia eficaz de combate à pandemia de-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a entidade , a imunidade coletiva deve ser alcançadaTedros Adhanom, diretor da OMS, afirmou em uma coletiva de imprensa em outubro de 2020 que[por infecção natural]



A professora Akiko Iwasaki, especialista em imunidade da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, disse à AFP em outubro que “as reinfecções mostram que não podemos confiar na imunidade adquirida mediante a infecção natural para alcançar a imunidade coletiva”.



Por essa razão “a imunidade coletiva deve ser baseada em vacinas seguras e eficazes”, concluiu. Esse tema também foi verificado em dezembro de 2020 (1, 2) pela equipe de checagem da AFP.



Além disso, a doutora em imunologia María Moreno, do Departamento de Desenvolvimento Biotecnológico da Universidade da República do Uruguai, afirmou à AFP em abril de 2021 que, para alcançar a imunidade coletiva de maneira natural, “70 ou 80% de nós deveríamos contrair o coronavírus de forma assintomática ou sintomática”.



Ela também esclareceu que os números da soroprevalência, ou seja, o percentual de pessoas com imunidade, pode variar muito entre os países.

Os dados do Brasil

Imunização acelerada

Novas restrições

As publicações que circulam nas redes sociais usam como referência um gráfico do projeto Our World in Data , da Universidade de Oxford, que indica o número de mortes por milhão de habitantes, de acordo com a média móvel dos últimos sete dias, no período de 2 de março de 2020 a 6 de julho de 2021.De acordo com os dados do projeto, o Brasil atingiu um pico de mortes em 12 abril, com mais de 3 mil óbitos. Desde então, o número esteve em queda, mas houve um novo aumento em junho, quando atingiu, no dia 19, a marca de 2.075 mortes. Em 11 de julho, o número era de 1.295 e seguia em queda.A tendência de queda, segundo divulgou a Fundação Oswaldo Cruz ( Fiocruz ) em seu Boletim Observatório Covid-19 de 30 de junho de 2021, pode ser atribuída à vacinação., assinalou a instituição.Ainda segundo o boletim, Em 25 de junho , essa taxa correspondia a 2,8%.Para Mellanie Fontes-Dutra , neurocientista, biomédica e coordenadora da Rede Análise Covid-19 . A rede é formada por pesquisadores voluntários que coletam dados sobre a pandemia do novo coronavírus.Segundo os números do Our World in Data, até 11 de julho, 40,83% da população brasileira já havia tomado uma dose da vacina contra a covid-19, e 14,37% estava completamente vacinada. Segundo os dados do Ministério da Saúde , 39,37% da população havia tomado a primeira dose até 12 de julho e 14,35% estava completamente imunizada, considerando uma população brasileira de cerca de 213 milhões de habitantes O número de mortes no Uruguai também começou a diminuir quando uma maior parcela da população foi vacinada.O país se manteve por várias semanas de abril e maio no topo do ranking de óbitos, com o maior número de mortes diárias em relação à sua população , atingindo o recorde de 79 óbitos por 100 mil habitantes em 15 de abril. Isaac Schrarstzhaupt , cientista de dados e coordenador da Rede Análise Covid-19, explicou ao AFP Checamos por que o Uruguai enfrentou na época uma alta no número de óbitos, apesar de ter uma campanha de vacinação em andamento desde o dia 1 de março , acrescentou María Moreno ao AFP Checamos.A demora para ser observado o impacto da vacinação no número de mortes ocorre, segundo Moreno, porque a imunidade completa contra o vírus é adquirida em até duas semanas após tomar a segunda dose da vacina.A doutora em imunologia também explicou que o grupo com idade entre 70 e 80 anos começou a ser imunizado em meados de abril, então somente em meados de junho estava completamente imunizado., afirmou.As mortes em decorrência do novo coronavírus, de acordo com a média móvel dos últimos sete dias, passaram de 60,29 no dia 9 de junho de 2021 para 18 em 11 de julho., disse Fontes-Dutra ao AFP Checamos.Segundo os números do Our World in Data, até 11 de julho, 67,79% da população uruguaia já havia tomado uma dose da vacina contra a covid-19 e 55,25% estava completamente vacinada. De acordo com o Ministério da Saúde do Uruguai , até 12 de julho 66,95% da população havia tomado uma e 54,65% havia tomado as duas doses.Desde o início da pandemia, o governo uruguaio não implementou medidas de isolamento social da população. E, afirmou María Moreno.Na Argentina, tem se aplicado medidas restritivas além da campanha de vacinação, iniciada em 29 de dezembro de 2020 Por conta da segunda onda da pandemia enfrentada pelo país, o presidente, Alberto Fernández, anunciou restrições em 14 de abril para a capital Buenos Aires e região metropolitana. Em maio de 2021, a Argentina registrou recordes de registros de covid-19, atingindo mais de 41 mil casos no dia 27 do mesmo mês.Em 9 junho de 2021, com cerca de 29 mil novos casos , a ministra da Saúde do país, Carla Vizzotti, afirmou que a diminuição naquele mês se explicoupelas medidas que foram tomadas., completou. Por conta dos resultados obtidos, a capital diminuiu as restrições no dia 14 de junho.Desde o dia 11 de junho, quando a Argentina atingiu a marca de 602 mortes diárias, o país tem assistido a uma queda na taxa de óbitos por covid-19. Em 11 de julho, o número foi de 411, com base na média móvel dos últimos sete dias:



Além das medidas sanitárias, o país tem avançado na vacinação, embora o ritmo ainda esteja lento. Até o dia 11 de julho, a Argentina registrava 43,35% da população vacinada com uma dose e 11,11% com a segunda dose. De acordo com os dados do Ministério da Saúde do país, 43,27% haviam tomado uma dose e 11% estava completamente imunizada, considerando uma população de cerca de 45 milhões.

