O diretor da Pfizer disse que esperaria sua vez e completou sua vacinação em 10 de março de 2021

Captura de tela feita em 12 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

Vídeo antigo



Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech

— AlbertBourla (@AlbertBourla) Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA — AlbertBourla (@AlbertBourla) March 10, 2021

compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 8 de julho asseguram que Albert Bourla, diretor executivo da farmacêutica Pfizer, “não tomou a própria vacina” contra a covid-19. A alegação se baseia, no entanto, em uma entrevista concedida em dezembro de 2020, quando Bourla explicou que aguardaria a vez de sua faixa etária para ser imunizado. O executivo assegurou ter recebido a segunda dose da vacina contra aem 10 de março de 2021., diz o título de um artigo de 8 de julho de 2021, cuja captura de tela circula amplamente no Facebook ( 1 3 ) e Twitter Uma busca nopela chamada da matéria mostra que o texto foi publicado pelo site Brasil Sem Medo, mas que não estava mais disponível em 12 de julho de 2021. A equipe de checagem da AFP localizou, contudo, a versão salva em cache pelo Google., diz o subtítulo da matéria. Odo texto não pode ser lido porque é limitado para assinantes do site.Outras versões das publicações ( 1 2 ) compartilham o vídeo onde o diretor executivo da, Albert Bourla, dá declarações semelhantes às citadas no título e subtítulo do artigo do Brasil Sem Medo.Na gravação de 29 segundos compartilhada nas redes, uma apresentadora pergunta a Bourla quando ele vai se vacinar, ao que o executivo responde, em inglês:Bourla desenvolve a resposta, assegurando:A fala do executivo não é, contudo, atual. Uma busca no Google mostra que o trecho viralizado faz parte de uma entrevista concedida ao canal norte-americano CNBC e publicada no YouTube em 14 de dezembro de 2020.Na entrevista completa, na qual foi perguntando sobre as dúvidas que o público poderia ter sobre o imunizante, Bourla explicou que, segundo uma pesquisa realizada pela Pfizer, mais pessoas aceitariam a vacina se vissem que o diretor executivo e a equipe da empresa também a haviam recebido., disse.As declarações de Bourla também foram tiradas de contexto em publicações em inglês Em outra entrevista ao canal de televisão CNN, também publicada em 14 de dezembro, apenas três dias após as autoridades norte-americanas aprovarem o uso de emergência da vacina da Pfizer, Bourla reiterou que ainda não havia se vacinado e que estava seguindo as recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), que prioriza determinados grupos de risco.Segundo o CDC, as vacinas contra o SARS-CoV-2 devem ser administradas primeiro aos profissionais de saúde e aos moradores de centros de cuidado de longo prazo, depois aos trabalhadores essenciais da linha de frente -, como por exemplo bombeiros ou policiais, - e a pessoas com 75 anos ou mais.As pessoas de 65 a 74 anos seriam as próximas, junto com as pessoas de 16 a 64 anos com condições médicas de risco e outros trabalhadores essenciais.Em 10 de março de 2021, Bourla tuitou uma foto em que era vacinado., diz o tuíte , em inglês.



Durante a primeira semana de março, alguns meios de comunicação (1, 2) reportaram que o executivo já havia recebido a primeira dose. A equipe de checagem da AFP não encontrou nenhum registro do momento em que foi administrada.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.