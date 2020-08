Checamos: Vídeo mostra gravação de filme, sem relação com a decisão do STF contra ações policiais na pandemia

Um vídeo que parece mostrar homens armados descendo de uma comunidade no Rio de Janeiro enquanto policiais assistem paralisados foi compartilhado mais de 10 mil vezes em redes sociais desde 20 de agosto como se a cena fosse o “resultado” da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu ações policiais em favelas cariocas durante a pandemia de COVID-19.





Captura de tela feita em 21 de agosto de 2020 de uma publicação no Facebook

O vídeo viralizado faz parte, contudo, da gravação de um filme."Rio de Janeiro, após Ministro Facchin proibir a subida da PM nos morros. Como adjetivar o STF? Esse é o legado q o pt deixou ao país", diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e Twitter "Obrigado STF!!!", escreveu outro usuário ao publicar o vídeo, em que vários homens correm com armas nas mãos, passando direto pelo que parecem ser dois agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro.No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal realmente suspendeu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, referendando uma decisão anterior do ministro Edson Fachin.O vídeo compartilhado nas redes não tem, contudo, qualquer relação com esta decisão.Uma busca reversa no Google por capturas de tela do vídeo leva a uma gravação muito semelhante publicada no Instagram do ator Peter Brandão em 20 de agosto.Na legenda, Brandão explica que as imagens mostram a gravação do filme "Rocinha, toda história tem dois lados", que teria acontecido na favela carioca um dia antes, em 19 de agosto.No Instagram, Brandão já havia compartilhado uma foto com a caracterização do personagem que interpreta no filme, o "Fininho".De fato, ao analisar o vídeo compartilhado nas redes é possível identificar elementos que indicam se tratar da gravação de um filme, como a presença de cinegrafistas e de um profissional com uma claquete.Procurada pelo AFP Checamos, a BS Produções , produtora responsável pelo filme "Rocinha, toda história tem dois lados" confirmou que as imagens viralizadas foram feitas durante a filmagem do longa-metragem na última quarta-feira, na favela carioca.A informação foi reiterada à AFP pela a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que afirmou que "o material audiovisual em questão faz parte da gravação de um filme" realizada na Rocinha em 19 de agosto.Em resumo, é falso que o vídeo compartilhado nas redes mostre uma consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as ações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de COVID-19. As imagens viralizadas mostram, na verdade, a gravação de um filme.