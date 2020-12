Vai passar o Natal sozinho, em isolamento? 7 dicas para combater o tédio e curtir

Em meio a um ano totalmente atípico, muitos de nós tivemos que descartar todos os nossos planos para o Natal deste ano, e para alguns isso significa passar o período festivo sozinhos, em total isolamento.

Conversamos com alguns especialistas, uma instituição de caridade de saúde mental e alguém que passa o Natal sozinha todos os anos — e adora — para descobrir quais dicas eles dariam a alguém que está se preparando para ficar por conta própria neste dia de Natal.

Se você está realmente irritado com seus planos arruinados, tudo bem. “Estamos em circunstâncias extraordinárias e acho que as pessoas têm todo o direito de ficar com raiva, desapontadas e tristes”, afirma Helen Russell, jornalista e autora do livro How to be Sad (Como Ser Triste, em tradução livre).

“Temos que reconhecer, dar espaço e aceitar essa tristeza”, diz ela. "Suprimir os pensamentos negativos não funciona — eles voltam com uma vingança." Segundo Russell, muitas pessoas acham difícil mudar, então não se preocupe se você se sentir inseguro.

"Você podia estar esperando celebrar um enorme e adorável Natal em família, o Natal perfeito, mas infelizmente isso não vai acontecer", diz Martha Mills, que passa o Natal sozinha todos os anos. Mills costumava odiar o Natal, mas agora mal pode esperar para ter o dia só para ela. E escreveu (em inglês) um post no Twitter com dicas úteis.

“Decoração: Faça! Coloque alguns adornos por aí, isso pode fazer uma enorme diferença e mostrar que VOCÊ está no controle de seu destino.”

If you are suddenly facing Christmas alone, I have tips. I LOVE Christmas alone so get on board.



Food: What would you ideally like to eat if no-one could limit you or judge you? Nothing but pigs in blankets? Just cake? Pot Noodle? Get that! I’m having cheese and crackers.