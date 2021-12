COVID-19: mais de 1 milhão de casos são registrados no mundo em 24 horas

Estados Unidos é o país com o maior número de casos positivos de COVID-19 (foto: Agência Brasil/Reprodução ) Pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19, em 2020, os números de testes positivos para a doença, em todo o mundo, superaram a marca de 1 milhão. De acordo com um levantamento realizado pela "Our World in Data", plataforma ligada à Universidade de Oxford, o planeta registrou 1,4 milhões de casos nesta segunda-feira (27/12).









Países com maior número de casos





Ainda segundo o levantamento, a Europa é a região com o maior número de casos da COVID-19. Mais da metade dos casos apontados pela "Our World in Data" foram registrados no continente: 763.876, o equivalente a 54,7% do total global. Esta parte do mundo tem apenas 60,73% da população vacinada.





Ao analisar os países, os Estados Unidos lideram mundialmente nos números de contágio, com mais de 512.553 casos registrados em menos de 24 horas, o número corresponde a 37%.





Em segundo lugar está o Reino Unido, com 318.699 (23%), seguido da Espanha, com 15% dos total. Especialistas alertam que o Reino Unido está entre os países que mais testam no mundo, o que pode representar um impacto significativo nas comparações.





Veja o levantamento dos maiores picos de contágio do ano:





7 de janeiro de 2021: 892,8 mil

22 de abril de 2021: 902,6 mil

23 de abril de 2021: 904,4 mil

28 de abril de 2021: 905,8 mil

23 de dezembro de 2021: 983,3 mil

27 de dezembro de 2021: 1,4 milhão * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.