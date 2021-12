Veja quais países já vacinam crianças contra a COVID-19

Ao contrário do que ocorre em solo nacional, algumas nações pelo mundo já estão imunizando crianças menores de 11 anos (foto: Norberto Duarte/AFP) A vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra COVID-19 foi autorizada no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Porém, ainda não houve uma decisão final do governo federal, que aguarda a finalização da consulta pública, sobre a inclusão ou não da disponibilização das vacinas para o público infantil no Plano Nacional de Imunização.









E a lista é longa, com mais de 15 países compondo a ficha. Entre eles, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Cuba e outras nações europeias, como Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Itália, França, Portugal, Grécia e Hungria. Além disso, alguns países asiáticos também entram na lista, como China e Israel.





Um outro país que pode iniciar a vacinação das crianças em breve e entrar para esse “time” é a Bélgica, que provavelmente começará a imunizar os menores de 11 anos até janeiro. O detalhe final que falta é a publicação pelas autoridades locais de orientações mais específicas.





A vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer entre 5 e 11 anos no Brasil foi autorizada no último dia 16 pela Anvisa. Porém, ainda é preciso esperar. Além de toda a burocracia federal para imunizar as crianças brasileiras, a Pfizer ainda não enviou doses da vacina ao Brasil, o que só deve ocorrer em 2022.