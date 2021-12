Cidade chinesa de Xi'an anuncia controles mais rígidos contra covid-19

A cidade chinesa de Xi'an anunciou nesta segunda-feira (27) medidas de controle ainda mais rigorosas contra a covid-19 - os residentes estão proibidos de dirigir carros -, em um esforço para controlar o maior foco de coronavírus do país em 21 meses.



A cidade histórica de Xi'an, com os 13 milhões de habitantes em confinamento desde quinta-feira, enfrenta uma nova onda de contágios. E nesta segunda-feira, o governo da cidade anunciou "medidas mais rígidas de controle social.



Xi'an, conhecida pelas esculturas dos guerreiros de terracota, registrou 150 novos contágios desde segunda-feira, o que eleva o total a 650 desde 9 de dezembro.



A circulação de veículos está proibida, exceto para ajudar nos trabalhos de controle da doença, anunciaram as autoridades.



A polícia e funcionários da área de saúde devem "inspecionar de maneira rigorosa" os carros. Os infratores podem ser condenados a 10 dias de detenção e ao pagamento de multa de 500 yuanes (78 dólares).



Para frear a propagação da covid, as autoridades afirmam que organizam testes contínuos em toda a população.



Todos os estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados. Apenas uma pessoa por residência pode sair a cada três dias para comprar produtos de primeira necessidade.



A China adota desde o ano passado uma estratégia "covid zero" e intensificou a vigilância para evitar um surto da doença antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que acontecerão em fevereiro.