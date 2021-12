Reino unido confirma a primeira morte pela variante ômicron

(foto: AFP)

O Reino Unido registrou a primeira morte por covid-19 ligada à variante ômicron, informou o primeiro-ministro Boris Johnson nesta segunda-feira (13/12). O país detectou os primeiros casos da variante no país em 27 de novembro. Cerca de 1.239 novos casos foram confirmados no país no último domingo (12), com o total de detectado subindo para 3.137.