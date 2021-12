Dinamarca antecipa dose de reforço da dose de reforço para conter ômicron

A Dinamarca vai antecipar a dose de reforço das vacinas anticovid para pessoas com mais de 40 anos de idade, com o objetivo de frear o surgimento de novas infecções e a propagação da variante ômicron - anunciaram autoridades sanitárias locais nesta segunda-feira (13).



"Devido à nova variante mais contagiosa ômicron, as autoridades sanitárias dinamarquesas decidiram antecipar a terceira dose para todas as pessoas com mais de 40 anos de idade, e que a recebam quatro meses e meio depois da segunda dose", contra seis meses antes, anunciou a Agência Nacional de Saúde.



No domingo (12), o Reino Unido anunciou a aceleração da dose de reforço para todos os maiores de 18 anos, antes do final do mês.



Depois do Reino Unido, a Dinamarca foi o país do mundo que detectou mais casos de ômicron em seu território. Ambos os países são muito eficientes em termos de sequenciamento para detectar variantes rapidamente.



A variante ômicron parece se espalhar mais rápido do que a variante delta e provoca sintomas menos, disse ontem a Organização Mundial da Saúde (OMS), acrescentando que os dados disponíveis ainda são parciais.