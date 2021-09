Morre de COVID-19 ex-funcionário da CIA que chamou doença de farsa

Ex-funcionário da CIA, Robert David Steele, membro do movimento conspiratório QAnon (foto: Redes sociais/Reprodução) Vice. O ex-funcionário da CIA, Robert David Steele, que dizia ser a primeira pessoa a chamar o novo coronavírus de 'farsa', morreu vítima da COVID-19 nessa última segunda-feira (30/8), segundo relatado por um amigo próximo a ele. As informações são do site









De acordo com a reportagem, Steele foi internado com sintomas do coronavírus no início de agosto, mas continuou divulgando teorias sem comprovação científica que negavam a existência da doença e contra a vacina.





"Eu não vou me vacinar, apesar de eu ter testado positivo para o que quer que seja que eles chamando de 'COVID' atualmente. Mas o ponto principal é que meus pulmões não estão funcionando", escreveu ele em sua última publicação nas redes sociais, em 17 de agosto.