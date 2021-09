Portugal reabre fronteiras para o Brasil até 16 de setembro

Hotel em Portimão, na Região do Algarve, no Sul de Portugal: brasileiros poderão voltar ao país europeu (foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

A partir desta quarta (1º/9), Portugal está com as fronteiras abertas para o Brasil e os Estados Unidos. As viagens não essenciais de ou para esses países estavam suspensas por causa da pandemia da COVID-19.A nova regra vale até 16 de setembro. Porém, pode "ser revista em qualquer altura". A oficialização aconteceu por meio do Diário da República de Portugal. Os brasileiros precisam apresentar o passaporte e um teste negativo de COVID-19. São dois modelos aceitos: o RT-PCR até 72 antes do embarque ou o rápido de antígeno até 48 horas antes.O mesmo vale para quem deseja regressar ao Brasil. A exceção é para crianças de até 12 anos. Essas não precisam apresentar teste.O Brasil não está entre os países que Portugal obriga a uma quarentena de ao menos 14 dias na chegada dos turistas. Isso só vale para a África do Sul, Índia e Nepal.Além disso, Portugal permitiu o vai e vem de atletas para disputa de competições no país. São 76 eventos diferentes de diferentes modalidades, inclusive partidas válidas pela Champions League, maior campeonato de clubes de futebol do mundo.



Portugal registra 1.037.927 casos confirmados de COVID-19. São 17.743 mortes, 976.097 pessoas recuperadas e 44.087 diagnósticos ativos.



O país vacinou 8.280.066 pessoas com a primeira dose e 5.794.207 com a segunda.



Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



--> --> --> -->