CNN demite três funcionários que compareceram ao trabalho não vacinados

Sede da CNN nos Estados Unidos (foto: Connor.carey/English Wikipedia)

Leia mais sobre a COVID-19

Trêsda CNN foram demitidos depois que violaram a política estabelecida pela emissora americana e compareceram à redaçãoEm um memorando interno, enviado por e-mail aos funcionários na quinta-feira e obtido por vários meios de comunicação americanos, o presidente da, Jeff Zucker, afirma que na semana passada a empresa tomou conhecimento de três funcionários que compareceram ao trabalho sem terem sido vacinados. Os três foram"Permitam que eu seja claro: temos uma política desobre isto", destacou em trechos do memorando que foram divulgados no Twitter pelo repórter da CNN Oliver Darcy.O comunicado não especifica os nomes, cargos ou localização das redações dos funcionários demitidos. A CNN não respondeu a um pedido de comentário até o momento.A emissora se baseava em um sistema de honra que exigia que os funcionários tomassem a, mas não exigia que apresentassem o comprovante. Mas Zucker afirmou que isto pode mudar.As vacinas são obrigatórias para qualquer pessoa que faz reportagens, que trabalhe ao lado de outros funcionários ou que entra nas redações, segundo o memorando.Em maio, o governo federal dos Estados Unidos afirmou que era legal para os empregadores exigir que funcionários que entram no local de trabalho estivessem vacinados contra aGigantes da tecnologia como Facebook, Google e Microsoft informaram que exigirão que os funcionários sejam vacinados antes do retorno aos escritórios nos Estados Unidos.Estas empresas estão entre grandes grupos americanos que revisaram recentemente suas políticas sobre a, incluindo por exemplo a exigência de vacinas ou mudanças nas datas para o retorno do trabalho presencial nos escritórios, pois a, de rápida propagação, provoca outro aumento de casos de covid-19.Em seu memorando aos funcionários, Zucker afirma que a CNN provavelmente adiará para outubro a data de retorno aos escritórios, prevista inicialmente para 7 de setembro para toda a empresa.Quase um terço dos funcionários daamericana da rede está usando atualmente os escritórios de forma voluntária, informou.