CNN elege pão de queijo um dos 50 pães mais gostosos do mundo

(foto: Sergio Amzalak/ESP. EM)

A rede de TV CNN elegeu o pão de queijo mineiro um dos 50 tipos de pães mais gostosos do mundo. A escolha fez parte de uma homenagem que a empresa norte-americana fez ao Dia Mundial do Pão, comemorado em 16 de outubro. A iguaria típica das cozinhas de Minas Gerais tem origem incerta e ganhou diversas versões ao longo de séculos.





Há relatos de que, quando as cozinheiras das fazendas passaram a usar em suas receitas de pães a farinha de mandioca para substituir a farinha de trigo, que era trazida pelos portugueses.



Uma das receitas de sucesso do pão de queijo foi recriada pelo projeto Sabores de Minas, do Estado de Minas, no qual o preparo foi detalhado de forma prática em vídeo. Confira abaixo.

Existem várias receitas do quitute mineiro, mas sua real popularização ocorreu somente nos anos 1950, coincidentemente com a diversificação de outras iguarias, como broas, bolos e biscoitos. A partir dessa década, o pão de queijo ficou conhecido no país inteiro e se tornou uma tradição mineira.

A história do pão

O pão teria surgido há mais de 6 mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Considerado símbolo de poder, os pães preparados com trigo de qualidade eram destinados ao mais ricos.



No Brasil, o produto chegou pelos portugueses e hoje é tradição no café da manhã. De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), em 2018 o país tinha 70.523 padarias.



*Estagiária está sob supervisão do subeditor Rafael Alves