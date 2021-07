Médico que vendia 'kit-COVID' se diz culpado e pode pegar 20 anos de prisão

Caso seja, Staney, de 46 anos, pode pegar até 20 anos de prisão. De acordo com a imprensa americana, o médico confessou os crimes na sexta-feira (16/7), quando compareceu ao tribunal na Califórnia.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA , o médico trabalhava em uma clínica de estética e comercializou 'kits COVID' nos meses de março e abril do ano passado, prometendo uma "cura milagrosa". No acordo de, ele admitiu que descrevia o tratamento aos pacientes como uma cura "cem por cento", uma "bala mágica", uma "arma incrível" e "quase bom demais para ser verdade". Stanley também afirmou que os remédios forneceriam pelo menos seis semanas de