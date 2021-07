Corpo de menor decapitado é encontrado com possíveis marcas de canibalismo

(foto: AFP / GERARD JULIEN)

Um corpo, que pode ser o de um menor de 13 anos desaparecido há dias, foi encontrado em um apartamento em Tarascon (sudeste da França) na noite de domingo (18/7), com marcas que podem indicar atos deO suspeito deste caso de homicídio foipela polícia, quando tentava fugir.O corpo decapitado e a cabeça da vítima forampor volta das 21h30 GMT de domingo (18h30 no horário de Brasília), em umem Tarascon, disse à AFP o promotor desta cidade de 15 mil habitantes, ao norte de Marselha."Os investigadores relacionaram este caso aode um menor de sua casa em Marselha, há alguns dias", afirmou o promotor Laurent Gumbau.O corpo tinha pedaços de pele das costas, mas é "impossível confirmar a hipótese de antropofagia no estado atual da investigação", acrescentou Gumbau.O inquilino do imóvel, um homem de 32 anos "conhecido por seus problemas psiquiátricos" e já condenado por atos violentos, fugiu pelo telhado do prédio, segundo relatos de. Foi baleado e morto por um policial três horas depois.Enquanto se espera o resultado dade ambos os corpos, ainda não é possível estabelecer qualquer nexo de afinidade entre a vítima encontrada no apartamento de Tarascon e o, insistiu o promotor Gumbau.