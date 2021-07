CoronaVac apresenta eficácia de 86% contra mortes por COVID no Chile

CoronaVac teve resultados de efetividade publicados em uma revista científica, após estudo feito no Chile (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) CoronaVac apresentou uma eficácia de 86% contra mortes por COVID-19 no Chile. É o que indica um estudo publicado nesta terça-feira (7/7) na revista científica “New England Journal of Medicine”. Ao todo, 10,2 milhões de pessoas participaram do teste, com a aplicação de duas doses da vacina entre 2 de fevereiro e 1º de maio. apresentou uma eficácia decontra mortes porno Chile. É o que indica um estudo publicado nesta terça-feira (7/7) na revista científica. Ao todo, 10,2 milhões de pessoas participaram do teste, com a aplicação de duas doses da vacina entre 2 de fevereiro e 1º de maio.









O estudo foi assinado por membros do Ministério da Saúde do Chile. Foi a primeira vez que o imunizante do laboratório Sinovac tem resultados de efetividade publicados em uma revista científica.