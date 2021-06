COVID: criador garante que vacina Sputnik V protege contra todas variantes

(foto: AFP / JUAN MABROMATA)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A vacina russa Sputnik V protege contra "todas asconhecidas" do coronavírus, incluindo a contagiosa Delta, responsável por uma virulenta onda de COVID-19 na Rússia, defendeu seu criador, Alexandre Guintsbourg, nesta segunda-feira (21/6).O diretor do centro Gamaleia que desenvolveu aSputnik V, Alexandre Guintsbourg, afirmou que as duas doses deste"protegem contra todas as variantes atualmente conhecidas, da britânica até a variante Delta, que surgiu na Índia".Essa cepa, considerada mais, está por trás de 90% dos novos casos registrados em Moscou, segundo seu prefeito Serguéi Sobianin.A capital é o epicentro da segunda onda do vírus na Rússia e bateudiários de infecções desde o início da pandemia.As declarações de Guintsbourg buscama frustrada campanha de vacinação na Rússia, que enfrenta a desconfiança e relutância de suaDespois de prometer um sorteio de um carro entre quem tomar a primeira dose, o prefeito de Moscou anunciou na semana passada quea vacinação obrigatória para os trabalhadores do setor de serviços.Por sua vez, São Petersburgo, a segunda cidade do país tambéma um forte aumento de casos, anunciou que pretende vacinar 65% dos funcionários locais até agosto.A Rússia é o país com mais mortes por COVID-19 na Europa, com 129.801 óbitos segundo o governo, balanço que a agência de estatística Rosstat eleva para 270.000 desde o início daA COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia