Vaca, galinha e até apartamento são prêmios para quem se vacina na Ásia

(foto: CHIP SOMODEVILLA/ AFP) apartamento de um milhão de dólares. Se no Brasil as pessoas podem ganhar mingau de milho ao se vacinar contra a COVID-19, nos Estados Unidos cerveja e ingresso para shows, na Ásia a recompensa é galinha, vaca e até umde um milhão de dólares.









No caso da Indonésia, o governo tem oferecido galinhas vivas a quem se vacina. O incentivo foi necessário pela baixa adesão de pessoas com mais de 45 anos ao programa de imunização. “No início, havia muita desinformação e boatos sobre a vacina circulando online, especialmente nas redes sociais. Muitos idosos pensaram que isso não previne a covid-19, mas causaria doenças graves e até a morte”, explicou Galih Apria, comissário assistente de polícia no subdistrito de Pecat à CNN.





O programa começou tem um mês e já mostra resultados. Segundo Galih Apria, antes apenas 25 a cada 200 pessoas demostravam interesse em se vacinar, agora o distrito imuniza 250 pessoas por dia.





Além da distribuição das vacinas, o governo também passou a ir até a casa das pessoas para explica-las como funciona a vacina e porque ela é segura.





Em Hong Kong, até um apartamento que chega a valer R$ 1,4 milhão está sendo oferecido para que as pessoas se vacinem. Além do apartamento novo, empresas privadas, incentivadas pelo governo, também estão sorteando vouchers de compra, voos, barras de ouro e licenças remuneradas. Só no primeiro dia de inscrição para concorrer ao apartamento mais de 450 mil pessoas se candidataram.





O governo também tem prometido que só relaxará as medidas de distanciamento com o aumento das taxas de vacinação.





A cidade chinesa garantiu vacina para toda a população adulta, mas a taxa de adesão só tem sido de 20%. A hesitação em se imunizar pode está ligada ao fato da pandemia por lá está sob controle, mas as autoridades temem um novo surto.





Outro lugares do mundo também têm recorrido a incentivos para fazer a população se vacinar. Na Sérvia, o prêmio é em dinheiro. Seja vacinado e recebe 30 dólares, cerca de R$ 150. Em Belgrado, na inauguração de um novo centro de vacinação, os primeiros 100 imunizados recebiam uma vale-presente. E na Romênia, a recompensa é uma visita ao Castelo de Bran, o famoso castelo do Drácula.