Perdas ligadas à covid: chef francês Michel Troisgros pede EUR 1,6 milhão de seguradora

O estrelado chef francês Michel Troisgros está reivindicando quase 1,6 milhão de euros em indenização por perdas operacionais da seguradora alemã Allianz pelos meses de fechamento impostos a seus restaurantes pela crise de saúde ligada à covid-19 - informaram diferentes fontes nesta quinta-feira (17).



A maior parte deste montante (1,5 milhão de euros) corresponde ao fechamento da Maison Troisgros, o hotel e restaurante três estrelas Michelin localizado em Ouches (Loire, no centro da França). O restante diz respeito ao restaurante Le Central, em Roanne (Loire).



O tribunal comercial de Roanne disse à AFP que o julgamento está marcado para 15 de setembro, confirmando informações do jornal regional Le Progrès.



Contactada pela AFP, a SCP Raffin & Associés, que representa a Allianz, não quis comentar.



Michel Troisgros, que considera "incompreensível a posição da Allianz que imediatamente fechou a porta a qualquer discussão", também está em negociações com o grupo Axa, que acionou em relação ao prejuízo operacional de outro de seus estabelecimentos, o Colline du Colombier, localizado em Iguerande (centro da França).



O chef três estrelas afirma, no entanto, que a audiência com a seguradora francesa Axa, marcada para 21 de julho no tribunal comercial de Roanne, "pode ser cancelada, porque temos esperanças de, até lá, encontrar um terreno comum".



Há uma semana, a seguradora Axa anunciou um pacote de 300 milhões de euros para 15.000 de seus clientes do setor, medida considerada insuficiente por muitos, enquanto pelo menos 1.500 processos judiciais têm o grupo como alvo na França.



Disputas semelhantes foram abertas na Alemanha por hoteleiros e donos de restaurantes contra a Allianz. Nesse país, a Justiça já decidiu a favor da seguradora em 56 casos em quase 200 reclamações, disse a seguradora à AFP.



Os reclamantes alemães recusaram a indenização amigável oferecida pela seguradora, que inicialmente se opôs a qualquer reembolso com base no fato de que as perdas acarretadas pelos fechamentos dos negócios impostas pela pandemia não se aplicavam ao seu contrato.



"Nenhuma decisão judicial foi tomada com base em condições de seguro supostamente pouco claras e na obrigação de pagar da Allianz", disse um porta-voz da Allianz à AFP.



Entre os casos pendentes, o hotel de luxo Bayerischer Hof em Munique está reivindicando EUR 6,2 milhões da seguradora para cobrir suas perdas, devido ao fechamento de março a maio de 2020.



A seguradora já reembolsou 40 milhões de euros na Alemanha a alguns milhares de hoteleiros e donos de restaurantes que aceitaram seu gesto financeiro. Trata-se de um abono equivalente à metade dos sinistros não cobertos, descontados os benefícios estatais e de desemprego e as economias realizadas com o fechamento.



