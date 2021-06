COVID-19: EUA acordam compra de pílula contra a doença se aprovada pela FDA

(foto: AFP PHOTO /Merck & Co,Inc./)

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (9/6) um acordo com a Merck para a compra de 1,7 milhão de lotes dede uma pílula antiviralcontra COVID-19, se aprovada pelas autoridadesO negócio de US $ 1,2 bilhão é para o medicamento molnupiravir, atualmente na fase 3 de um ensaio clínico global com 1.850 pessoas e resultadosno outono."Este acordo é parte da abordagemde Biden para desenvolver novos tratamentos para COVID-19 e responder às necessidades de saúde pública", disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.Os Estados Unidos só concluirão o acordo se o molnupiravir receber umade uso de emergência ou aprovação total da Food and Drug Administration (FDA).Rob Davis, presidente da Merck, observou que a empresa "tem o prazer de colaborar com o governo dos Estados Unidos neste novo acordo queaos americanos com COVID-19 acesso ao molnupiravir".O laboratório espera ter mais de 10 milhões de lotespara cinco dias de tratamento até o final de 2021.O molnupiravir, que a Merck desenvolve em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics, é um dos vários antivirais atualmente em pesquisa sendo testados contra a COVID-19.O medicamento pertence a uma classe de antiviraisinibidores da polimerase, que atuam sobre uma enzima da qual os vírus necessitam para copiar seu material genético, introduzindo mutações que os impedem de se replicar.Também demonstrouem estudos de laboratório contra outros, como influenza, ebola e encefalitis eqüina venezuelana, mas não foi autorizado ou aprovado para nenhuma dessas