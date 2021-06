Homens armados matam 10 operários de remoção de minas no Afeganistão

Dez funcionários da organização de remoção de minas HALO Trust morreram na terça-feira na província de Baghlan (norte), informou nesta quarta-feira (9) o ministério do Interior, que acusou os talibãs de envolvimento nos assassinatos.



"Os talibãs entraram na sede de uma organização responsável por operações de remoção de minas (...) e começaram a atirar contra todos", declarou o porta-voz do ministério do Interior, Tareq Arian.



A organização britânica HALO Trust, que empregava os operários, confirmou que 10 funcionários morreram e 16 foram feridos "por um grupo armado não identificado em um campo de remoção de minas em Baghlan".



"Condenamos com veemência o ataque contra nossos funcionários, que estavam fazendo um trabalho humanitário para salvar vidas", afirmou a organização à AFP.



"Agora nos concentramos em atender os feridos e apoiar as famílias afetadas", destacou a organização, que citou a presença de 110 homens de comunidades locais na área "depois que completaram suas operações nos campos minados próximos".



O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que os insurgentes não estavam envolvidos no ataque.



O porta-voz do governador da província de Baghlan, Jawed Basharat, disse à AFP que o ataque aconteceu em uma zona controlada pelas forças de segurança oficiais. Os criminosos estavam com os rostos cobertos por máscaras.



O Afeganistão é um dos países com mais campos minados no mundo, consequência de décadas de conflito.



Nos últimos meses, a província de Baghlan foi cenário de confrontos violentos, em alguns distritos quase diariamente, entre as forças do governo e os talibãs.



Nos distritos mais afetados, os insurgentes colocaram minas e bombas à margem das estradas. Os explosivos têm como alvos as forças governamentais, mas com frequência matam e ferem os civis.



A HALO Trust foi fundada em 1988 para retirar as minas do território afegão após quase uma década de ocupação soviética.



Atualmente, a organização humanitária emprega mais de 2.600 afegãos e já retirou minas de quase 80% dos campos de batalha e campos minados registrados no país.



A violência no Afeganistão aumenta desde 1º de maio, quando as forças americanas iniciaram a fase final de sua retirada, ordenada em abril pelo presidente Joe Biden.



A retirada deve ser concluída no máximo até 11 de setembro, um período que os insurgentes tentam aproveitar para ganhar espaço.



Nesta quarta-feira, os talibãs afirmaram que derrubaram um helicóptero do exército afegão na província de Wardak, perto de Cabul, mas o ministério da Defesa afirmou que o acidente foi provocado por um problema técnico.