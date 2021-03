Vacina Covaxin tem eficácia de 81%, informa laboratório indiano

Covaxin é fabricada por laboratório indiano (foto: Divulgação)

O laboratório indiano Bharat Biotech informou nesta quarta-feira (3) que sua vacina anti-COVID, batizada de Covaxin, apresentou 81% de eficácia nos casos sintomáticos da doença na fase 3 de testes clínicos.



Os números preliminares, porém, não levam em conta a eficácia global do imunizante, ou seja, de todos aqueles que foram contaminados durante os estudos. Segundo o documento divulgado, foram analisados 43 casos sintomáticos e apenas sete deles eram de pessoas que haviam tomado as duas doses da COVID-19 - as demais tinham recebido placebo.



Sem dar muitos detalhes, a Bharat Biotech informou que foram registrados casos de reações adversas graves, mas que eles foram "em níveis baixos e equilibrados" entre quem tomou placebo e quem recebeu a Covaxin.



Os números apresentados foram de poucos casos, mas a empresa garantiu que divulgará uma atualização "em breve" com as análises prévias de 87 casos e que a meta de infectados do estudo é de 130. Os números ainda precisam ser revisados por cientistas e publicados em revista científica.



A Covaxin é alvo de muita polêmica na Índia porque o governo vem aplicando o imunizante mesmo que os estudos da fase 3 não tenham sido concluídos, como ocorreu em outros países como a Rússia, com a Sputnik V, e na China, com vacinas da Sinovac Biotech e da Sinopharm. A justificativa de Nova Déli era de que a vacina era segura e havia mostrado uma resposta imune "adequada" na fase 2.



Além do imunizante nacional, a Índia usa também a AZD 1222 (também conhecida como Covidshield) criada pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca.



O Brasil, através do Ministério da Saúde, já fechou um contrato com a empresa para a compra de 20 milhões de doses do imunizante, em entregas que devem começar ainda neste mês.



Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não deu seu aval ao uso emergencial da Covaxin.