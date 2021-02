Brasil anuncia compra de 20 milhões de doses da Covaxin

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a compra de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech.



Os primeiros 8 milhões de doses devem chegar em março e o restante, entre abril e maio. A Anvisa, no entanto, não recebeu um pedido de autorização para o uso emergencial ou definitivo do imunizante, o que é indispensável para o uso do mesmo.



Segundo o comunicado, um contrato foi assinado com o Bharat Biotech e o laboratório brasileiro Precisa Medicamentos, no valor de 1,6 bilhão de reais. A vacina não foi testada no país e gera reticências no setor médico, devido à falta de dados sobre seus testes clínicos.



Mais de 6,1 milhões de pessoas já foram vacinadas no país, o que equivale a menos de 3% do total de habitantes. Apenas 1,6 milhão receberam a segunda dose. Estão sendo aplicados os imunizantes e CoronaVac.



Ao superar a marca de 250 mil mortos pela pandemia, o Brasil completou hoje um ano do primeiro caso confirmado de Covid-19 em território nacional. Com 10,3 milhões de casos, o país é o terceiro em número de infectados e o segundo em números absolutos de óbitos.