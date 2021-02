Diretor da OMS chama situação brasileira de 'tragédia': 'É muito duro'

Michael Ryan prestou solidariedade à população brasileira, que vive situação de colapso na saúde pública (foto: FABRICE COFFRINI/AFP) colapso de saúde pública. Um dia após o Brasil contabilizar o segundo maior registro de mortes diárias durante a pandemia – 1.541 óbitos nessa quinta-feira –, o cenário do combate ao coronavírus no país foi analisado como ‘muito duro’ pelo diretor-executivo do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan. O médico considerou ‘uma tragédia’ que a população brasileira esteja vivendo pela quarta vez uma situação de





Durante a coletiva de imprensa da organização, nesta sexta-feira (26/02), Mike Ryan respondeu a um questionamento sobre se as novas variantes do vírus poderiam estar dificultando o combate à pandemia, como mencionado pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello.





Sem citar especificamente nenhuma medida do governo federal, Ryan afirmou que os impactos das novas cepas ainda ‘não são totalmente conhecidos’. Para ele, mesmo em países de grande dimensão e com dificuldades financeiras e populacional, só foi possível conter a transmissão do vírus tomando medidas drásticas e abrangentes.









“Muitos países enfrentaram essa realidade. Infelizmente, e isso é uma tragédia para o Brasil, é que o país já enfrenta essa pressão novamente e é duro ser pela quarta vez. A situação no Brasil melhorou em algumas áreas, mas piorou em outras. Não acho que tenha um ponto no ano passado em que alguma parte do Brasil não tenha sido profundamente afetado pela pandemia. É muito duro e devemos tirar um momento para prestar solidariedade com a população brasileira e prestar o suporte necessário para que se acertem no combate à doença”, apontou o diretor.





Ryan ainda elogiou as instituições de saúde e cientistas brasileiros e também medidas adotadas por alguns estados. Ainda assim, voltou a citar a Nigéria, que soube equilibrar esforços para combater a pandemia ao mesmo tempo em que cuidava de suas dificuldades financeiras, exemplificando que somente assim será possível sobressair nas diferentes frentes da pandemia.





“O Brasil é um país muito capaz e tem muitas autoridades e instituições de saúde brilhantes e sabe o que fazer. Muitos estados estão tentando adotar as melhores medidas. A questão direta não é fácil. Uma lição agora, para todos, é que isso não acabou para ninguém. Qualquer relaxamento de nossas resoluções é perigosa. Precisamos entender que esse vírus ainda tem muita energia. Se as medidas que tomarmos não forem persistentes, abrangentes, e se não continuarmos a diminuir a transmissão enquanto disponibilizamos vacinas, vamos pagar o preço e, infelizmente, vamos as comunidades vão pagar também”, indicou.





“É fácil estar aqui sentado e dizer o que deveria fazer um país grande como o Brasil, com várias gerações convivendo numa mesma casa, com regiões pobres e carência. Mas a Nigéria, que também é um país muito populoso, com enormes cidades, precisou tomar decisões difíceis. E, sem deixar de reconhecer os impactos sociais e econômicos, conseguiu o equilíbrio entre os custos econômicos e de saúde e adotou medidas persistentes e coerentes”, comentou.