A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pediu aos países do G20 que prossigam com os grandes planos de estímulos econômicos e evitem retirar prematuramente as políticas de alívio para empresas e famílias.



"Eu peço aos países do G20 que continuem com as ações fiscais e financeiras significativas e que evitem retirar o apoio muito rápido", afirmou a secretária em uma mensagem enviada aos colegas do grupo à margem de uma reunião virtual.