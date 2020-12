Tempestade de neve afeta a costa leste dos Estados Unidos durante campanha de vacinação

Neve cobre carros em Boston, nos Estados Unidos (foto: Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Uma tempestade de neve atingiu a costa leste dos Estados Unidos durante a madrugada de quinta-feira, em plena campanha de vacinação na região para enfrentar adeA tempestade de, que afeta Nova York, Pensilvânia e outros estados, deixou até o momento quase 30 centímetros de neve acumulada, uma semana antes do Natal.Mas se a previsão meteorológica acertar, a cidade de Nova York enfrentará a maior quantidade deem mais de quatro anos, depois de registrar mais de 60 cm em janeiro de 2016.Autoridades dos estados de Nova York e da Pensilvânia anunciaram que estão preparadas para enfrentar a tempestade e garantir as entregas dede acordo com o previsto. Veículos de limpeza foram mobilizados para manter os caminhos livres.As empresas de entrega FedEx e UPS, responsáveis por distribuir as vacinas, também anunciaram medidas para superar os efeitos da tempestade.O Serviço de Meteorologia Nacional (NWS) indicou que a neve pode superar 60 centímetros em algumas localidades e que há muitas probabilidades de que "esta grande tempestade de inverno tenha impactos significativos, incluindo interrupções nas viagens e cortes de energia".Centenas de escolas fecharam as portas e retomaram as aulas à distância que predominaram durante a pandemia.As companhias aéreas também cancelaram centenas de voos.