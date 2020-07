Europa anuncia medidas para evitar 'nova onda' de Covid-19

Protesto em Roma devido às más condições de muitos trabalhadores, a maioria imigrante, em meio à pandemia ocorreu em 5/7/2020 (foto: Tiziana FABI / AFP)

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (15) uma série de medidas para evitar uma "nova onda" de casos do coronavírus (Sars-CoV-2) no bloco econômico, já que a pandemia está controlada em todos os Estados-membros.









Outro ponto do texto propõe garantir a liberdade de circulação dos fornecimentos médicos essenciais entre os países da União Europeia, concluindo acordos com fabricantes de vacina e facilitando estudos em larga escala. Bruxelas ainda destaca que é preciso também financiar e facilitar o transporte de equipes médicas na União Europeia e a transferência de pacientes entre os países-membros.





O documento ainda pede "atenção e apoio" às pessoas vulneráveis, como os idosos e aquelas com doenças crônicas. Foco também nas gripes sazonais, através da implementação de uma maior cobertura vacinal.





"Agora sabemos mais sobre o vírus, mas o nosso dever é permanecer vigilantes e preventivos. A união das medidas apresentadas hoje miram combater possíveis novos focos de COVID-19. Nos atentando às lições dos últimos meses, nós estamos planejando com antecedência para evitar improvisos, reforçando a nossa preparação em todas as frentes, preservando o mercado único e suas principais liberdades e facilitando o percurso para a retomada econômica", ressaltou o vice-presidente da Comissão, Margaritis Schinas.





A comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, lembrou que o novo coronavírus "ainda está em circulação" na União Europeia e que são indispensáveis manter a "vigilância, a preparação e a coordenação" para prevenir novos focos.





"Hoje, pedimos uma ação forte e sólida para proteger os nossos cidadãos e apoiar os Estados-membros a fazer isso. É nossa responsabilidade assegurar que eles estejam completamente preparados. Agora não é o momento de baixar a guarda", concluiu.





O anúncio do plano vem na esteira de um pedido apresentado em junho por seis países do bloco - Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Dinamarca e Polônia - para que houvesse uma resposta coordenada no caso de uma nova pandemia porque ficou claro, durante a crise sanitária da COVID-19, que os Estados-membros não estavam preparados.