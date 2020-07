Casos do coronavírus no mundo atingem 12,53 milhões, aponta Johns Hopkins

(foto: AFP)

A contagem global de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 12,53 milhões neste sábado, de acordo com dados agregados pela Universidade Johns Hopkins . Os Estados Unidos lideram em número de casos, com 3,19 milhões. O número de mortes no mundo pela COVID-10 aumentou para 561.038.O número de mortes nos EUA é de 134.130, segundo o levantamento da universidade, e está subindo novamene depois de um achatamento da curva entre meados e fim de abril. Isso ocorre após o aumento de infecções em Estados do sul e oeste dos EUA, incluindo Texas, Arizona e Carolina do Sul, entre outros, onde os hospitais começaram a ficar sobrecarregados.O Brasil é o segundo em número de casos, atrás dos EUA, com 1,80 milhão de casos e 70.398 mortes, segundo a John Hopkins. De acordo com o levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o Brasil tinha até ontem 70.524 vidas perdidas pela COVID-19 e 1.804.338 casos confirmados.



A Índia é a terceira em número de casos, tendo ultrapassado a marca de 800 mil e atingido 820.916, seguida por Rússia, com 719.449, e Peru, com 319.646, de acordo com o levantamento.



O Reino Unido tem 44.735 mortes, o número mais alto da Europa e o terceiro maior do mundo, segundo a Johns Hopkins. A China, onde a doença foi relatada pela primeira vez no fim do ano passado, tem 85.064 casos e 4.641 mortes.