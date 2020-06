Ricardo, sobrevivente da COVID-19, agora quer ser doador de plasma

(foto: FLORENCE GOISNARD / AFP)



Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





Por Florence GOISNARD"A sensação que eu tenho é que subi 10 andares, não dois", afirmaao chegar quase sem ar ao seu apartamento na Vila Madalena, bairro de São Paulo.O advogado, de 57 anos, está surpreso com seu estado de saúde relativamente satisfatório, apesar de cansar muito rápido, apenas seis dias depois de receberdoonde permaneceu duas semanas após ser diagnosticado com a"Passei seis dias na terapia intensiva, conectado a um, mas sempre consciente. Eu sentia umatão forte que a vontade que me dava era de abrir o meu peito", diz Ricardo, que antes de ser internado praticava Pilates, fazia exercícios e estava em perfeita saúde.No pior momento, suaestava tão fraca que ele não conseguia levantar os braços. O tratamento incluiu exames de sangue diários e radiografias do tórax."Mas depois de receber o, foi como virar uma página e nada disso aconteceu mais", conta ele.Ricardo Garroux está convencido de que asde plasma de pacientes que foram curados foram decisivas em sua recuperação.Em um vídeo que guarda no celular, pode-se ver Ricardo com os olhos cheios de lágrimas ao ser transferido em uma cadeira de rodas, sob aplausos da equipe médica, dapara um quarto normal."Em alguns dias, passei de 'vou morrer' para 'estou vivo'", relata o advogado, embora sua felicidade tenha sido ofuscada pelade suade 88 anos em outro andar do mesmo hospital.Ela foi diagnosticada com o novona casa de repouso onde morava há dois anos e seu filho a acompanhou na ambulância até a emergência.Poucos dias depois, Ricardo começou a sentir os primeirosda- e foi internado na mesma instituição."Consegui abraçá-la uma última vez porque já estava. Senão, não teriam me deixado dizer adeus a ela", lembra ele."Pude assistir ao funeral dela, do leito do hospital, pelo WhatsApp", acrescenta.Após esse mês comovente, Ricardo define a si mesmo como "um sobrevivente", que já não está mais em um"É como se tivesse ido no fronte da guerra", ressalta.O ex-paciente agora quer se tornar um doador de plasma, parte do sangue que contém os poderososque poderiam permitir que outros doentes sobrevivam à pandemia.Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

