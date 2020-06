Mesmo com afrouxamento do isolamento, quantidade de lixo recolhido em Belo Horizonte segue caindo

O total deproduzido é mais um dos vários fatores afetados pela pandemia do novo coronavírus - mas, nesse caso, o efeito foi positivo. Desde o início do o total de resíduos acumulados em Belo Horizonte vem apresentando queda e os dados de maio e abril comprovam essa tendência.

A primeira fase da reabertura gradual do comércio aconteceu na semana final de maio, a partir do dia 25; apesar disso, não houvesignificativo no recolhimento do lixo. A quantidade colhida nos últimos sete dias representou 24,5% do total do mês, ante 27,1% da primeira semana, 23,9% da segunda e também 24,5% da terceira.