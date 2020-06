Dia D: Kalil anuncia nesta sexta se flexibiliza mais setores do comércio em BH

Kalil fará anuncio na Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





No dia 25 de maio, voltaram a abrir salões de beleza (exceto clínicas de estética), shoppings populares e comércios varejistas. Com o objetivo de diminuir aglomerações no transporte público, foram estabelecidos horários específicos de funcionamento para cada setor. O último argumento, inclusive, foi utilizado pelo prefeito para não dar prosseguimento à retomada da economia em Belo Horizonte nesta semana. Kalil, na sexta passada, chamou a atenção para os dados alarmantes de Minas ao anunciar a não abertura de mais lojas na capital.





19:56 - 04/06/2020 Bares e restaurantes de BH vão à Justiça para reabrirem as portas tomada de decisões sobre a questão do comércio em Belo Horizonte passa pelo Comitê de Enfrentamento da Epidemia da COVID-19. O grupo é coordenado pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e conta com mais três membros: Estêvão Urbano (presidente da Sociedade Mineira de Infectologia), Carlos Starling (infectologista membro da Sociedade Brasileira de Infectologia) e Unaí Tupinambás (professor da Universidade Federal de Minas Gerais). Eles se reúnem nesta manhã, horas antes da entrevista coletiva, para bater o martelo sobre a reabertura de lojas em BH. Em diversas oportunidades, Kalil deixou claro que asobre a questão do comércio em Belo Horizonte passa pelo. O grupo é coordenado pelo secretário municipal de Saúde,, e conta com mais três membros:(presidente da Sociedade Mineira de Infectologia),(infectologista membro da Sociedade Brasileira de Infectologia) e(professor da Universidade Federal de Minas Gerais). Eles se reúnem nesta manhã, horas antes da entrevista coletiva, parasobre a reabertura de lojas em BH.





existe a pressão de alguns setores do comércio. Nessa quinta, por exemplo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) , requerendo a volta das atividades de seus associados. O órgão alega que a administração municipal não apresentou critérios ao não incluir o setor no processo de reabertura do comércio de BH. Do outro lado,de alguns setores do comércio. Nessa quinta, por exemplo, a acionou o município na Justiça , requerendo a volta das atividades de seus associados. O órgão alega que a administração municipal não apresentou critérios ao não incluir o setor no processo de reabertura do comércio de BH.





O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nessa quinta indicou 2.144 pessoas confirmadas com o coronavírus. A capital também já registrou 55 óbitos.





Às 14h desta sexta-feira, o prefeito de Belo Horizonte,, anuncia o futuro doda capital mineira na próxima semana. Muitos lojistas estão na expectativa que seja autorizado o prosseguimento no planejamento de reabertura de mais estabelecimentos de rua. No entanto, Kalil pode recuar da decisão por causa do aumento considerável de casos confirmados deem Minas.