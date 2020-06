Bares e restaurantes de BH vão à Justiça para reabrirem as portas

Bares e restaurantes estão fechados por causa da pandemia do coronavírus; donos contestam (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) entrou na Justiça contra a Prefeitura de Belo Horizonte para que o setor possa voltar a operar na capital mineira. O órgão alega que a administração municipal não apresentou critérios ao não incluir o setor no processo de reabertura do comércio de BH, que começou no último dia 25. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes () entrou na Justiçapara que o setor possa voltar a operar na capital mineira. O órgão alega que a administração municipal não apresentou critérios ao, que começou no último dia 25.









Conforme a ação ajuizada no último dia 26, a Abrasel pede que a Justiça conceda a autorização para a reabertura de “bares, restaurantes e lanchonetes existentes na cidade de Belo Horizonte, associados da Impetrante (Abrasel)”.





Desde o início das discussões da prefeitura quanto à reabertura gradual do comércio na capital, a associação vinha fazendo parte do comitê que analisa como será feito esse processo. No entanto, com a ação judicial, a prefeitura teria excluído a Abrasel das conversas.





“Estávamos até outro dia no comitê de enfrentamento da COVID-19 que tinha o objetivo de traçar os procedimentos da reabertura do comércio. No entanto, a gente vem, nas últimas três semanas, buscando conhecer quais são os critérios que a prefeitura vem usando para determinar quais setores serão autorizados a abrir. Entramos na Justiça porque nunca foram apresentados os critérios nessas reuniões. Nesses encontros, foram apenas discutidos os picos, a prefeitura passava apenas uma visão unilateral”, diz o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci.





exclusão de bares e restaurantes do processo de reabertura, enquanto A partir do momento que começaram a reabrir os setores e os bares e restaurantes nem foram mencionados, começamos a ficar incomodados e a cobrar da prefeitura que divulgassem os critérios (para a reabertura).”



Por outro lado, a PBH alega que a decisão de reabrir shoppings populares tem a ver com a condição financeira dos lojistas, que necessitam urgentemente da arrecadação. O presidente ainda criticou a, enquanto shoppings populares foram autorizados a reabrirem as portas no último dia 25 . “Isso não faz sentido.e a cobrar da prefeitura que divulgassem os critérios (para a reabertura).”Por outro lado, a PBH alega que a decisão de reabrir shoppings populares tem a ver com a condição financeira dos lojistas, que necessitam urgentemente da arrecadação.

Impacto econômico De acordo com Solmucci, 25 mil já foram demitidos. “Estimamos que se essa medida se estender todo o mês, chegaremos ao final de junho com 35 mil desempregados”, defende, De acordo com Solmucci, os quase 80 dias de portas fechadas já geraram milhares de pessoas desempregadas no setor . Dados da Abrasel apontam que dos 75 mil funcionário de bares e restaurantes,. “Estimamos que se essa medida se estender todo o mês, chegaremos ao final de junho com 35 mil desempregados”, defende,





Além disso, ele aponta que em toda a Região Metropolitana de BH, 35 mil, dos 130 mil funcionários, já perderam o emprego. O presidente ainda estima que um em cada cinco estabelecimentos já não conseguirão reabrir as portas por falta de capital. “Muitos estão devendo acertos trabalhistas e fornecedores”, comenta.





Fazem parte do comitê que analisa a reabertura do comércio em BH: o secretário Municipal de Saúde, Jackson Pinto; secretário Municipal de Fazenda, João Antônio Fleury Teixeira; secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato. Além disso, por parte do Legislativo estão a presidente da Câmara Municipal, Nely Aquino, e o líder de Governo na Câmara, vereador Léo Burguês. Ainda fazem parte do comitê o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo de Souza e Silva; o presidente do Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindlojas), Nadim Donato e o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe.





A Abrasel participou de seis das sete reuniões realizadas pelo comitê. “Na última semana, a Abrasel, embora estivesse na mesa de negociações, optou pela judicialização. Entendemos como um caminho legítimo, mas excludente em relação ao processo negocial”, informou a prefeitura.

Como seria a reabertura de bares?

A Abrasel alega que, caso o setor seja autorizado a voltar, os estabelecimentos respeitarão as medidas de segurança para evitar o contágio da doença dentro dos bares e restaurantes. “Daremos um metro de distância entre as cadeiras e dois metros entre as mesas. Além disso, pensamos em escrever o cardápio em um quadro ou plastificá-los, para que facilite a higienização”, explica Solmucci.





Por outro lado, os donos de restaurantes e bares reivindicam que a prefeitura conceda autorização de ampliação do espaço permitido para colocar cadeiras e mesas nas calçadas. A ideia é compensar a capacidade perdida devido ao distanciamento forçado.





Outro ponto polêmico defendido pela a associação é o consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos. Em Nova Lima, a prefeitura chegou a liberar a reabertura de bares e restaurantes, mas depois de várias aglomerações no Bairro Vila da Serra, a administração municipal da cidade da Grande BH proibiu a comercialização de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos.





“O que aconteceu em Nova Lima foi que a prefeitura liberou um horário muito pequeno para os bares e restaurantes abrirem. Assim todo mundo que estava com saudade de sair, saiu no mesmo horário e houve aquela aglomeração”, defende o presidente.

Processo de reabertura

No último dia 22, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, anunciou um programa de reabertura gradual das atividades comerciais da cidade. Na época, conforme divulgado pelo secretário de Saúde, Jackson Machado, foram liberadas a reabertura de várias atividades, entre livrarias, lojas de brinquedos, salões de beleza, comércio varejista de cama, mesa e banho e shoppings populares.





Inicialmente, a ideia era de que outras atividades seriam liberadas a funcionar na semana seguinte. No entanto, em coletiva na última sexta-feira (29), o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), anunciou que iria suspender a segunda fase do programa de reabertura, devido ao avanço da pandemia no interior de Minas. O argumento foi encarado como uma indireta ao governador do estado, Romeu Zema (Novo) - há tempos, os dois vêm trocando farpas.





Nesta quinta, a prefeitura convocou jornalistas para uma coletiva na sede da administração municipal às 14h desta sexta-feira (5) . A expectativa é que seja anunciado como se dará a segunda fase do processo de reabertura. Por outro lado, na quarta, o prefeito usou uma rede social para chamar de “boataria” mensagens que fazem alusão à reabertura.





Contagem



Cidade da Grande BH, Cidade da Grande BH, Contagem reabrirá shoppings center e galerias de lojas na próxima segunda-feira , dia 8 de junho. Porém, conforme estipulado em decreto publicado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (2), restaurantes internos dos estabelecimentos estão proibidos de abrirem as portas.





A Abrasel também repudia a decisão do município vizinho de BH: “Qual a lógica de Contagem abrir shoppings e não os restaurantes? Vai ter muita gente que vai querer almoçar e como essas pessoas vão fazer? Há três possibilidades: a primeira é pegar o ônibus e ir pra casa almoçar e o transporte público é um lugar de risco. A outra é ter que comer na rua, em um lugar informal, e a terceira opção é levar uma marmita e comer na loja, onde não tem espaço direito” reclama, Paulo Solmucci.