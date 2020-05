COVID-19: após autuações, Nova Lima proíbe venda de cerveja

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)



Nova Lima publicou neste domingo novo decreto que aumenta o rigor das normas de funcionamento de restaurantes no município, como a proibição de venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas. Na última sexta-feira (8) e sábado (9), bares e restaurantes que abriram foram autuados por permitirem aglomeração de pessoas e não respeitarem o distanciamento social recomendado. A Prefeitura depublicou neste domingo novo decreto que aumenta o rigor das normas de funcionamento de restaurantes no município, como a proibição de venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas. Na últimaque abriram foram autuados por permitiremde pessoas e não respeitarem orecomendado.





SAIBA MAIS 12:53 - 09/05/2020 COVID-19: após denúncias de aglomeração, Nova Lima autua bares

17:46 - 08/05/2020 Kalil diz que não manda em Nova Lima, mas que aglomerações vão acabar

16:01 - 08/05/2020 Nova Lima tem bares com aglomeração após flexibilização descumprimento das medidas de prevenção, por parte de alguns estabelecimentos e consumidores, a Prefeitura de Nova Lima enrijeceu as normas de funcionamento de restaurantes na cidade, ficando estabelecida a permanência de, no máximo, uma hora por cliente e proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo interno e a utilização de calçadas”, afirmou Jean Seabra, secretário municipal de Administração. “Em razão do, por parte de alguns estabelecimentos e consumidores, a Prefeitura de Nova Lima enrijeceu as normas de funcionamento de restaurantes na cidade, ficando estabelecida a permanência de, no máximo, uma hora por cliente epara consumo interno e a utilização de calçadas”, afirmou Jean Seabra, secretário municipal de Administração.





bares. Esse retorno está previsto para a segunda etapa da flexibilização, no dia 19 de maio, caso a avaliação da situação epidemiológica do município não recomende o contrário, segundo a prefeitura. Mesmo assim, a O município não havia autorizado o funcionamento de. Esse retorno está previsto para a segunda etapa da, no dia 19 de maio, caso a avaliação da situação epidemiológica do município não recomende o contrário, segundo a prefeitura. Mesmo assim, a reportagem do Estado de Minas flagrou clientes consumindo petiscos e bebidas alcoólicas.





Confira as novas regras para o setor de alimentação de acordo com o Decreto 10.064, de 10 de maio de 2020:





Mesmo que o restaurante tenha atividade permitida para funcionamento como bar, fica vedada a venda/comercialização/consumo de bebidas alcoólicas;

Não deve ter entretenimento;

Atendimento somente em ambiente interno com no máximo 1/3 da capacidade;

Deve ter manutenção de distanciamento entre os clientes e/ou empregados de 1,5 metro;

Mesas a uma distância mínima de 2 metros;

Controle para evitar aglomeração de pessoas;

Funcionamento no horário de 11h às 15h;

Permanência do cliente no local não deverá ultrapassar 1 hora;

Deve-se priorizar o serviço de entrega;

No caso de self-service, deverá ainda disponibilizar em local próximo à entrada/início da fila do autosserviço, álcool 70% para clientes, além de embalar os talheres em saquinhos de papel ou plástico, os quais devem ser colocados sobre a mesa na hora do serviço, para que o próprio cliente retire.