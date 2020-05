Abrasel cobra PBH e pede previsão para reabertura de bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgou nesta sexta-feira (29) um vídeo e uma nota para cobrar uma posição da Prefeitura de Belo Horizonte para a reabertura do setor em meio à pandemia do novo coronavírus.

No posicionamento, a Abrasel esclarece que não deseja a reabertura “a qualquer preço”. Pede, porém, que o Executivo municipal apresente uma data para que os empresários do setor possam planejar o retorno.

Segundo números da entidade,durante a pandemia da COVID-19. Na mesma toada,no período, maspode perder seus empregos caso o fechamento continue nos próximos meses.

O setor viveu expectativa nesta sexta-feira da apresentação de uma data para reabertura durante entrevista coletiva da prefeitura na sede do governo municipal. No entanto, o Executivo optou por não flexibilizar o comércio da cidade e manter a situação como está.

Na semana passada, a PBH permitiu a reabertura de alguns setores que estavam suspensos, como shoppings populares, perfumarias e lojas voltadas a peças automotivas. Os bares e restaurantes sequer foram incluídos no planejamento.

Bares lotados são marca de Belo Horizonte: setor cobra plano da prefeitura (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

“Participamos de todas as reuniões com a administração municipal para discutirmos os protocolos da reabertura e estamos totalmente dispostos a cumprir com rigor as normas necessárias para voltarmos a operar. Mesmo assim em nenhuma das quatro fases de retomada das atividades do comércio, os bares e restaurantes foram citados”, afirmou Ricardo Rodrigues, presidente da Abrasel.

Belo Horizonte registra, conforme o último levantamento das autoridades, 1.766 casos confirmados de COVID-19 e 48 mortes, sendo 25 homens e 23 mulheres. Das vidas perdidas, 35 eram idosos, parcela da população mais vulnerável à doença.